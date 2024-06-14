特企／贏大盤、勝同期　總報酬實力不允許低調的冠軍00915

特企／00915成市場唯一報酬超大盤　AI熱潮越神山！

▲00915成市場唯一報酬超大盤、AI熱潮越神山！（圖／品牌提供）
▲00915成市場唯一報酬超大盤、AI熱潮越神山！（圖／品牌提供）

本報訊

凱基台灣優選高股息30 ETF 基金(簡稱00915)即將迎來發行以來的第六次配息，除息最後買進日為6/18，本次配息預計是每股0.58元，掛牌上市到現在已累積配息2.99元，這檔高股息ETF可說是低調的強者！

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首先我們以績效來看，根據投信投顧公會的資料來看，到四月底為止，00915今年的淨值報酬率上漲18.9%，近三個月上漲20.19%，近六個月淨值成長34.53%，近一年的淨值報酬率更高達72.57%，成立以來淨值報酬甚至飆破93%！00915的含息報酬率破60%，早已坐上高股息ETF的冠軍寶座。

另外，還有數據顯示，00915的含息價格漲幅為21.92%，表現更甚加權指數。我們攤開資料來看，當年00915的發行價格為15元，而5/31的收盤價為26.64元，每股漲了超過10元，股價一溜煙地從一字頭變成二字頭，就跟房價一樣，就快追不上，早買早賺到。

00915擁有高報酬率，填息能力也很強，以上一次3/18除息日為例，當時僅花兩天就完成填息，只能用快狠準來形容。

但為何00915能具有填息快又兼具股價動能？ 它的選股邏輯是成功的關鍵，除了重視成分股的配息高低之外，更希望投資標的可以低波動，並在每年6月跟9月定期審視成分股表現，進行適時更換，在幫助投資人創造被動收入的同時，也能推動股價繼續成長。正是這些原因，才能讓00915繳出超越大盤的成績。

近期輝達創辦人黃仁勳來台參加電腦展，掀起一波AI熱潮，尤其輝達所合作的台灣企業更是股民關注焦點，受惠於AI伺服器強勁成長，還有跟輝達的密切合作關係，鴻海今年股價飆升近七成，而在00915的成分股當中，就屬鴻海比例最高，就佔了9.71%。

不只是鴻海，00915的成分股當中，其他AI相關產業也不少，半導體業佔了15.28%，電子零組件業13.81%，其他電子業12.14%，電腦及週邊設備業1.62%，有了AI加持，00915的後市將繼續看漲。

PS:投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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