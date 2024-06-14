特企／00915成市場唯一報酬超大盤　AI熱潮越神山！

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另外，還有數據顯示，00915的含息價格漲幅為21.92%，表現更甚加權指數。我們攤開資料來看，當年00915的發行價格為15元，而5/31的收盤價為26.64元，每股漲了超過10元，股價一溜煙地從一字頭變成二字頭，就跟房價一樣，就快追不上，早買早賺到。
00915擁有高報酬率，填息能力也很強，以上一次3/18除息日為例，當時僅花兩天就完成填息，只能用快狠準來形容。
但為何00915能具有填息快又兼具股價動能？ 它的選股邏輯是成功的關鍵，除了重視成分股的配息高低之外，更希望投資標的可以低波動，並在每年6月跟9月定期審視成分股表現，進行適時更換，在幫助投資人創造被動收入的同時，也能推動股價繼續成長。正是這些原因，才能讓00915繳出超越大盤的成績。
近期輝達創辦人黃仁勳來台參加電腦展，掀起一波AI熱潮，尤其輝達所合作的台灣企業更是股民關注焦點，受惠於AI伺服器強勁成長，還有跟輝達的密切合作關係，鴻海今年股價飆升近七成，而在00915的成分股當中，就屬鴻海比例最高，就佔了9.71%。
不只是鴻海，00915的成分股當中，其他AI相關產業也不少，半導體業佔了15.28%，電子零組件業13.81%，其他電子業12.14%，電腦及週邊設備業1.62%，有了AI加持，00915的後市將繼續看漲。
PS:投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。