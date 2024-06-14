綠控表決缺席躲吸菸區抽菸 吳春城反嗆雙標：柯建銘吸菸不敢吭聲
國民黨立委游顥、馬文君等人提出為救國團解套的「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正草案」，今(14)日立院院會在國民黨團人數優勢下，通過表決付委。民進黨立委林楚茵痛批民眾黨8名立委都缺席，她更批評民眾黨立委吳春城表決時躲在吸煙區抽菸，質疑「可以為了抽菸讓國產變黨產嗎？」要民眾黨出來說清楚講明白。對此，吳春城反批民進黨雙標，民進黨總召柯建銘在室內抽菸，違反菸害防制法，民進黨都不敢吭一聲，他在合法區域抽菸就被跟蹤，真是荒天下之大謬。
記者呂炯昌／綜合報導
林楚茵受訪時表示，她收到網友提供的一張照片，民眾黨「消失的8席」其中1席，吳春城不來議場表決，竟然是躲在立法院地下室抽菸，為了抽菸不表決，而讓國產變黨產？呼籲民眾黨出來說清楚講明白。
對此，吳春城表示，民眾黨有自己的主體性，且黨產條例仍有諸多爭議，經黨團多方討論，為維持民眾黨的中立立場，決定集體不出席這次的投票。
針對綠委指控他抽菸，吳春城反擊說，這實在是太好笑的雙標，柯建銘公然在室內抽菸，違反菸害防制法，民進黨都不吭一聲，他在合法區域抽菸還被跟蹤、拍照圍剿，真是荒天下之大謬。