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綠控表決缺席躲吸菸區抽菸　吳春城反嗆雙標：柯建銘吸菸不敢吭聲

▲民眾黨立委吳春城痛批民進黨雙標。（圖／NOWnews攝影中心）
▲民眾黨立委吳春城痛批民進黨雙標。（圖／NOWnews攝影中心）

記者呂炯昌／綜合報導

國民黨立委游顥、馬文君等人提出為救國團解套的「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正草案」，今(14)日立院院會在國民黨團人數優勢下，通過表決付委。民進黨立委林楚茵痛批民眾黨8名立委都缺席，她更批評民眾黨立委吳春城表決時躲在吸煙區抽菸，質疑「可以為了抽菸讓國產變黨產嗎？」要民眾黨出來說清楚講明白。對此，吳春城反批民進黨雙標，民進黨總召柯建銘在室內抽菸，違反菸害防制法，民進黨都不敢吭一聲，他在合法區域抽菸就被跟蹤，真是荒天下之大謬。

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林楚茵受訪時表示，她收到網友提供的一張照片，民眾黨「消失的8席」其中1席，吳春城不來議場表決，竟然是躲在立法院地下室抽菸，為了抽菸不表決，而讓國產變黨產？呼籲民眾黨出來說清楚講明白。

對此，吳春城表示，民眾黨有自己的主體性，且黨產條例仍有諸多爭議，經黨團多方討論，為維持民眾黨的中立立場，決定集體不出席這次的投票。

針對綠委指控他抽菸，吳春城反擊說，這實在是太好笑的雙標，柯建銘公然在室內抽菸，違反菸害防制法，民進黨都不吭一聲，他在合法區域抽菸還被跟蹤、拍照圍剿，真是荒天下之大謬。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！
 

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