為何升準不升息？央行總裁稱不能太多Surprise　且這次要對付房市

美Fed拖延降息！國泰金董座蔡宏圖看下半年　持續高利率一好一壞

▲國泰金控今（14）日召開股東會，由董事長蔡宏圖親自主持。（圖／資料照，記者顏真真攝）
▲國泰金控今（14）日召開股東會，由董事長蔡宏圖親自主持。（圖／資料照，記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

國泰金控今（14）日舉行股東常會，由董事長蔡宏圖親自主持。他也提到，美國拖延聯準會降息時程，預期今年下半年仍是持續高利率，對金融業的意義，是銀行業有穩定息收，但對人壽保險公司來說，美元對台幣的匯差，會隨著利率差異，產生難以控制的避險成本，「這是我們一直以來想要克服的問題」，未來幾個月團隊會謹慎、靈活進行投資，讓國泰金今年度也能繳出很好的成績單，來答謝股東支持。

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蔡宏圖致詞時指出，今年上半年國泰金繳出了還不錯的成績，還有配息給我們的股東，觀察今年上半年的景氣還是不錯的，尤其是美國與台灣的景氣，在高科技企業的帶動下蓬勃發展，股市屢創新高。

不過，他也談到，因應通膨情況，台灣央行上半年升息半碼，美國方面原本外界預期今年會降息數次，但通膨居高不下，拖延聯準會降息時程。根據日前報導，美國今年只會降息1次，明年才會出現比較多次的降息，因此，國泰金預期今年下半年仍是持續高利率。對我們金融業的意義，是銀行業有穩定息收，但對人壽保險公司來說，美元對台幣的匯差，會隨著利率差異，產生難以控制的避險成本，這是我們一直以來想要克服的問題。

也因為台美景氣好，資本市場表現不錯，蔡宏圖表示，國泰團隊台努力做投資調配，投資收益有不錯的成果。截至5月底止的自結數字都算不錯，相較去年有很好的成長，未來幾個月我們團隊會謹慎、靈活進行投資，讓國泰金今年度也能繳出很好的成績單，來答謝股東支持。

此外，國泰金總經理李長庚會後受訪也談到，美國今年會不會降息或降幾次，他抱持謹慎態度，而台股屢創新高，AI帶來的商機與獲利是否能跟上，目前看起來，台灣與美國股市的結構非常近似，都集中在少數產業與股票上，即便對AI相關後市有很高期待，但是否創造獲利，投資人必須審慎判斷。

對於台灣央行祭出第6波選擇性信用管制，並且調升新台幣存款準備率1碼，李長庚認為宣示效果大，目的是不要造成房價上漲的預期心理，金融機構稍微煞車一點，是好的作用。

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