藍委稱平均薪資6.3萬「看到鬼！」 卓榮泰坦言：民眾感受不好
主計總處日前公布今年1到4月全體受僱員工經常性薪資為4.6萬元，若加上獎金、加班費等達6萬3千元，不過該統計結果引起民眾質疑，對此，行政院長卓榮泰今（14）日答詢時坦言，應該有更合時的計算方式，若能改成中位數計算，會讓達不到這數字的人更有感。
記者陳佩君／台北報導
國民黨立委邱鎮軍下午在立法院總質詢時指出，主計總處日前公布今年1月到4月實質薪資達到6.3萬元，詢問卓榮泰，「你相信嗎？」卓榮泰坦言，「跟委員一樣，我們在初期看到這樣的數字，認為應該有一個更合時的計算方式，但傳統上，它就是用這樣的計算」，若能改成中位數計算，會讓達不到這數字的人更有感、有改善機會。
邱鎮軍直呼，全國民眾看到這個數字都很錯愕，還有網軍說「主計處看到鬼喔！」、「現在是粉飾太平還是怎麼樣？」，他提到，這可能影響機關的公信力，因為有68%民眾月薪不到5萬元，47％民眾月薪不到4萬元。
卓榮泰提到，這個數字有其依據，只是利用平均數字來算，會使在平均以下的朋友們感受不好，他已指示主計總處，研究未來如何精進公布內容，讓民眾覺得數字有感、覺得與自己較接近。
行政院主計總處主計長陳淑姿補充說，每個行業數字不一樣，例如4月份住宿和餐飲業平均薪資是3.4萬元，美容美髮業為3.5萬元，製造業則為4.4萬元。