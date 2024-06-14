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特企／找618優惠？iHerb全站低至76折　精選4萬款產品任你挑

▲你知道今年的618該怎麼買、去哪買最划算嗎？不如到來自美國的iHerb逛逛吧！（圖／品牌提供）
▲你知道今年的618該怎麼買、去哪買最划算嗎？不如到來自美國的iHerb逛逛吧！（圖／品牌提供）

本報訊

你知道今年的618該怎麼買、去哪買最划算嗎？不如到來自美國的iHerb逛逛吧！iHerb自成立以來，因為有著豐富多樣的產品線，涵蓋了營養補充品、天然護膚品、有機食品以及日常雜貨，滿足了不同消費者的多元需求，所以一直深受全球消費者的喜愛，成為眾多人心目中首選的健康產品購物平台。iHerb也在今年618祭出全站76折優惠！從6／15到6／21結帳輸入618專屬折扣碼＂LINET2＂，一鍵輕鬆把全世界超過45,000件優質產品帶回家。

如果你對iHerb上的產品感到陌生也沒關係，現在就給你熱門產品購買指南！愛美的你絕對不能錯過好評超過22萬的的CGN水解海洋膠原蛋白，以及備受運動愛好者喜愛的品牌Force Factor，從L-精氨酸到一水肌酸粉，絕對讓熱愛運動的你通通放進購物車。

Jason Natural專注於提供天然個人護理產品，致力於使用純植物成分，無化學添加，保護環境和消費者健康，不管男女老幼都十分適合。想找找特別的調味料嗎？試試以有機認證的調味料和香料為名的Simply Organic，讓你輕鬆煮出一桌健康好料理。愛美的你，千萬別錯過Alba Botanica和Aura Cacia的護膚產品以及精油，還有適合小朋友的泡澡粉。iHerb上有多樣的產品以及優惠的價格，且100％正品保證，就算一買再買荷包也不痛。

此外，iHerb嚴格把控產品品質，所有商品均來自於全球知名品牌，並經過多重檢驗和認證，並且擁有超過4000萬則真實評價和詳細的產品資訊和使用指南，為消費者提供可靠的購物參考，讓消費者買得放心。另外，網站也提供繁體中文介面，且物流快速，下單後最快3～5天就能收到訂購的產品，讓你輕鬆購物無阻礙！

不只是618而已，iHerb經常舉辦各類促銷活動和優惠，讓消費者可以以更低的價格購買到高品質的產品。就算是熱門產品經常也會有大幅度的折扣，這讓許多消費者發現自己在iHerb上購物既能節省開支，又能買到心儀的產品，所以許多人在首次購買後便成為了iHerb的忠實顧客。不想漏掉iHerb的優惠訊息和品牌資訊嗎？馬上點擊連結成為iHerb LINE好友吧！

6／15到6／21 結帳輸入618專屬折扣碼＂LINET2＂，馬上享受超有感76折優惠！另外，凡訂單金額小於NT.2,000（不含稅金），且收貨人每半年內沒有買超過NT.2,000元產品六次以內，均可享受退稅優惠。如果你還未體驗過在iHerb的購物樂趣，現在就是最佳時機，趁現在開始今年618最划算的購物之旅！詳情請見官方網站

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