花蓮農產品宅配運費補助「每件60元」到年底 估20萬件受惠
0403花蓮強震造成聯外蘇花公路中斷，搶通後尚有車流限制，花蓮縣農產品由南迴運送至主要消費市場運費大增，增加農民負擔。為了保障農民收益，農糧署補助花蓮縣農民宅配費用每件55元，花蓮縣政府也配合補助5元，合計每件補助60元，共同協助農民降低運輸成本，期限至年底為止，預計可補助20萬件。
記者許若茵／台北報導
農糧署表示，花蓮農產品多元豐富，富有在地特色，因花蓮強震影響交通及觀光人潮，進而影響農產品銷售，為了降低運輸成本，由縣府整合轄內宅配訂單，農糧署補助宅配費用每件55元，縣府補助5元，預計可協助農民提升大西瓜、紅龍果、青梅、香蕉、鳳梨、芒果、雜糧、稻米、蔬菜、茶及咖啡等銷售，促進當地農產品行銷推廣。
農糧署進一步說明，為了方便消費者採購，農業部也同步在「臺灣農產嘉年華」、「農良直賣所」、「買魚去」、「鱻魚購」及「臺灣優果鮮販企業團購平臺」等網路平臺設置「從心出花」花蓮農漁特產品行銷專區，到6月30日前每單筆消費滿500元，就可以獲得100元現金折扣、折價券、紅利點數或等值商品，邀請大家踴躍購買，用行動支持花蓮農產業。
農糧署主任秘書陳啓榮接受《NOWnews今日新聞》採訪時說明，和花蓮縣政府評估有災後需求，因此辦理宅配運費補助，核定經費1097萬5000元，由年度公務預算支應，中央與地方政府共同協助降低農民宅配成本。
陳啓榮進一步指出，預計可以補助約20萬件，包含西瓜9萬件、非西瓜等水果2萬件，其餘稻米、蔬菜、茶葉及咖啡等農產品9萬件，期限至今年底為止。