今年發0.45元現金股利　王道銀董座：續幫股東創造更大價值

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此外，加計依證交法第41條提列的迴轉法定特別盈餘公積，即為依本年度帳列「其他權益」減項淨額的減少數迴轉前年度提列的特別盈餘公積12億2210萬8898元，以及加計金融科技教育訓練的迴轉法定特別盈餘公積，共計可分配盈餘為32億4438萬3415元，擬分配甲種特別股每股新台幣0.425元現金股利、普通股每股新台幣0.45元現金股利。
根據王道銀行2024年4月底已發行流通在外特別股股份2億9401萬4000股及普通股股份27億3105萬3301股計算，特別股現金股利共計1億2495萬5950元，普通股現金股利共計12億2897萬3986元，分配後期末未分配盈餘為新台幣18億9045萬3479元。後續若因特別股股東申請轉換普通股等因素，影響配息基準日的普通股流通在外股數，王道銀行股東會授權董事會得在普通股現金股利發放總金額不變之前提下，調整每股普通股股利。
王道銀董事長駱怡君會中也強調，除了持續為股東創造更大價值之外，王道銀行亦不斷深化公司治理，日前在臺灣證券交易所「2023年度公司治理評鑑」中獲評為「上市公司前5%」、「金融保險類前10%」，表彰王道銀行對公司治理及所有股東的永續經營責任。