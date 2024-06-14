為何升準不升息？央行總裁稱不能太多Surprise　且這次要對付房市

今年發0.45元現金股利　王道銀董座：續幫股東創造更大價值

▲王道銀行今（14）日召開股東常會，由董事長駱怡君親自主持。（圖／王道銀行提供）
▲王道銀行今（14）日召開股東常會，由董事長駱怡君親自主持。（圖／王道銀行提供）

記者顏真真／台北報導

王道銀行今（14）日召開股東常會，由董事長駱怡君親自主持，會中承認2023年營業報告書及財務報表，並且通過盈餘分派案，將配發特別股每股新台幣0.425元現金股利、普通股每股新台幣0.45元現金股利。駱怡君會中也強調，除持續為股東創造更大價值之外，也會不斷深化公司治理。

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王道銀行2023年每股盈餘（EPS）為新台幣0.87元，個體財務報表的稅後淨利為新台幣24億9241萬9916元，加計期初未分配盈餘新台幣2億9461萬2153元，計入當期未分配盈餘調整項目後，提列法定盈餘公積7億3843萬1560元。

此外，加計依證交法第41條提列的迴轉法定特別盈餘公積，即為依本年度帳列「其他權益」減項淨額的減少數迴轉前年度提列的特別盈餘公積12億2210萬8898元，以及加計金融科技教育訓練的迴轉法定特別盈餘公積，共計可分配盈餘為32億4438萬3415元，擬分配甲種特別股每股新台幣0.425元現金股利、普通股每股新台幣0.45元現金股利。

根據王道銀行2024年4月底已發行流通在外特別股股份2億9401萬4000股及普通股股份27億3105萬3301股計算，特別股現金股利共計1億2495萬5950元，普通股現金股利共計12億2897萬3986元，分配後期末未分配盈餘為新台幣18億9045萬3479元。後續若因特別股股東申請轉換普通股等因素，影響配息基準日的普通股流通在外股數，王道銀行股東會授權董事會得在普通股現金股利發放總金額不變之前提下，調整每股普通股股利。

王道銀董事長駱怡君會中也強調，除了持續為股東創造更大價值之外，王道銀行亦不斷深化公司治理，日前在臺灣證券交易所「2023年度公司治理評鑑」中獲評為「上市公司前5%」、「金融保險類前10%」，表彰王道銀行對公司治理及所有股東的永續經營責任。

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