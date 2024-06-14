周杰倫原key飆〈擱淺〉！粉絲分析「20年嗓音變化」比較畫面掀議
周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會正在進行中，幾乎每場都引爆話題，日前他唱到日本站，有網友將他演唱經典歌曲〈擱淺〉的不同時期放在一起做比較，發現他在20年前演唱會跟如今的高音狀態明顯有差，其中2016年，在歌曲高音處，他甚至直接將麥克風交出去，讓粉絲幫他唱，意外引發討論。
記者吳昕蓓／綜合報導
臉書粉專「周同學的三年二班同學會」日前曬出一段影片，由於周杰倫的歌曲〈擱淺〉有一段飆高音的部分，從2004年周杰倫還是20幾歲時，他當時在演唱會上自彈自唱，輕輕鬆鬆高音就上去，隔年開唱他也一口氣飆上去，狀態保持得非常好，然而在2016年演唱會時，周杰倫卻直接將麥克風遞出，要粉絲幫忙一起唱。
直到今年（2024）周杰倫在巡演上展現最大誠意，硬撐著原key唱上去，讓粉絲十分感動，原PO紀錄了周杰倫20年來的變化，分析對方4年分別的狀態為「巔峰→保持巔峰→艱難→不信命」，指他在日本場上狂飆高音，整個狀態拉到最滿，「熟悉的變調高音重現」，貼文一出，引來將近萬人朝聖，掀起熱烈討論。
事實上，周杰倫這次巡演開始頻頻收到負評，指他都讓粉絲唱，嗓音的狀態也不好，對此，周杰倫大方回應，自己都會看粉絲的留言，「我開放讓大家可以拍，如果有唱不好的地方，TAG我一下，我自己回去要檢討一下。」在日本場上更彈起三味線、古箏，唱〈擱淺〉時也難得用原key飆高音，展現出十足誠意。