川普滿78歲吃蛋糕慶生 蠟燭插2組「神秘數字」曝心願
美國總統大選只剩下半年，前總統川普雖面臨「封口費案」定罪判刑陰影，本人卻仍心懷大志積極爭取重返白宮，今（6/14）將年滿78歲的他日前接受共和黨籍議員們替他辦的慶生，蛋糕上還插著「45」和「47」的蠟燭，象徵他曾擔任的美國第45屆總統，以及預祝年底成功當選第47屆總統。
國際中心楊智傑／綜合報導
川普自從2021年初國會暴動事件後，不曾踏足國會大廈，直到本週四在位共和黨籍國會議員的安排下，他重返當地接受眾人替他慶祝生日，議員們還貼心準備一個大蛋糕，上頭插著「45」和「47」的數字蠟燭，川普也心領神會笑稱自己不會透露許願內容，僅稱和「這個房間有關」，還說要切開蛋糕心願才會成真。
去年川普生日前夕在邁阿密聯邦法院出庭，對於遭控的37項罪名全盤否認，還到當地知名古巴餐廳接受川粉們的慶賀，還說要幫所有川普支持者買單；只比現任總統拜登年輕3歲的他，本週五則選擇在佛州舉行造勢活動，主辦單位稱目前賣出5千張票，一般票價格為35美元，相當於新台幣1133元。
政治新聞網站《Politico》分析，川普此次前往國會山莊展現了對於「駕馭國會」的迷戀，盼能透過共和黨人在國會的勢力強化他「遭司法體制打壓」的論述；消息人士則透露，川普慶生後與眾人的會議當中，曾批評司法部是「不懷好意的骯髒混蛋」（dirty, no good bastards），也有國會議員調侃川普定罪的消息傳出後，競選團隊反而募得數千萬元。