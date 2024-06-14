Niel見桂綸鎂戀愛了：也太美？偷帶TEEN TOP來台表演「沒付他錢」

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自爆體重68公斤 Niel決定吃爆椒鹽鳳螺「帶3公斤肥肉回韓國」
Niel自爆現在體重68公斤，這次來台目標是逛夜市吃美食「上次我去夜市吃很多，胖了2公斤，這次我要胖3公斤」，除了要吃想念已久的椒鹽鳳螺，他也請媒體推薦必吃清單，有美女記者搞笑表示：「可以去樂華夜市，因為在我家旁邊。」笑翻Niel：「那我再打給妳！」但是樂華夜市沒有「椒鹽鳳螺」，Niel立即轉換表情：「喔～沒有嗎！」
16歲就出道跟TEEN TOP相愛相殺 打包成員來台開唱「免費互當對方嘉賓」
不管是TEEN TOP還是Niel個人，來台次數頻頻，面對單獨行動或團體活動，Niel覺得感受不同，自己工作的話比較自在，想做什麼、想去哪邊都能自行掌控；團體活動雖然熱鬧，但TEEN TOP成員每一位都很有主見，所以經常吵架，「因為我們成員喜歡的都不一樣，所以吵到最後就是去自己想去的」。
這次獨自開唱會感到孤單嗎？Niel覺得不會，只是舞台上沒有人可以轉場、依靠；他就自爆台灣演唱會上的嘉賓，就是成員Ricky，記者問他：「我們需要在報導中保密嗎？」Niel笑回：「記者們自己決定就可以了！」他解釋會邀請對方擔任嘉賓，是因為Ricky剛好16日在台也有見面會，「我知道後就邀他提早一天來幫我」，會跟對方收錢嗎？Niel：「不會，因為我也會去他的見面會當嘉賓，我們是GIVE AND TAKE！」發言相當爆笑。
TEEN TOP於2010年出道時，當時成員平均年齡只有16歲，因為認識時間久，彼此從未說過「我愛你」的話，在群組也多是問候「你過得好嗎？」而已，「我的首爾演唱會，天地、Ricky在舞台上，創造在觀眾席，演唱會結束後，大家沒說啥就各自回家，會這樣是因為我們很小就認識了，彼此不用多說都會知道，而且小時候收到稱讚會很尷尬不自在」，所以成員才沒有給予彼此的表現肯定或吐槽。
打電玩被罵就封鎖網友 亂取ID「可樂味道的泡菜」
Niel愛打遊戲出名，曾跟玩家吵起來嗎？他說：「基本上，我玩遊戲不太跟人吵架，我比較追求好好享受過程與氣氛，基本上都是配合隊友，但我玩遊戲滿常是團體戰，要互相配合，可是我是個想要幹嘛就幹嘛的人。」那常被罵嗎？Niel點頭：「恩，我被罵很飽！」但他被罵不會難過，笑說：「現在的遊戲變得很好，有一個功能叫封鎖，我就給他封鎖！」
問及遊戲ID為何？會跟網友表明藝人身分嗎？Niel表示不會，因為「對方也不會相信，他們都不關心（藝人）」，至於ID名稱，他一臉正經表示：「我以前的ID是『我想要被大家肯定』，我取名的當下沒有想太多，在更久以前的ID是『可樂味道的泡菜』！」Niel也解釋想被肯定，是因為他很熱衷遊戲，也自認實力好，「但朋友都不相信我，所以想表現出來」。
超愛《不能說的祕密》還3刷 追隨桂綸鎂遊淡水
其實Niel今年1月13日曾來台舉辦見面會，當時有去淡水旅遊，也承認是因為電影《不能說的祕密》的關係，他還不只看一遍而是3刷，「我的習慣是，電影看1次就不會再看第2次，但這部我看了3次，第1次接觸這部電影，是我國中的時候，當時考完試，班上有播《不能說的祕密》，那時候覺得『女主角（桂綸鎂）真的好美』，我看得津津有味，也覺得那邊的學生好可愛，害我都想回去當學生」。
訪問最後，Niel很感謝寶島粉絲的支持，所以有準備中文限定歌曲，也透露TEEN TOP有在討論合體發片、舉辦見面會、活動的計畫，「明天的演唱會上，我也會唱TEEN TOP的歌！」要大家敬請期待。