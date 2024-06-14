柯文哲喊「電視辯論」 林右昌揭最好、省錢的辯論地點是這裡
立法院21日將記名表決國會職權修法覆議案，對於民眾黨主席柯文哲要求覆議表決前電視辯論一事，民進黨秘書長林右昌今（14）日表示，「最好辯論地點是在立法院，且全程直播、更省錢，早知如此何必當初！」
記者陳佩君／台北報導
民進黨今啟動「反濫權、護民主」宣講活動，首站在花蓮東大門石來運轉廣場登場，林右昌下午在花蓮受訪時表示，台灣是民主社會，民主就是希望被討論，才知道有沒有影響人民權益，而舉辦宣講就是希望國會發生事，讓鄉親了解；此外，他說，0403大地震時，他是內政部長，連續三天待在花蓮，看到花蓮重建逐步上軌道，非常高興，中央有280億經費要復原重建，也把房屋損害補助金額提高，希望讓災區盡早復原。
對於柯文哲喊要電視辯論，林右昌直言，柯文哲說法讓人匪夷所思，真正民主是在村里、街道，甚至廟裡、路邊，直接面對民意，也是民主展現。
林右昌進一步說，若要電視辯論，不就代表這些法案是需要再被討論的，不是嗎？不然為何要電視辯論？那最好討論的地方，其實是在立法院的委員會，很可惜藍白剝奪好好討論法案的機會，才有10萬人上街頭，「最好辯論地點是在立院，且全程直播、更省錢，早知如此何必當初！」
對於外界質疑，民進黨將首場宣講辦在花蓮，是劍指國民黨立院黨團總召傅崐萁。林右昌回應，不要什麼事情都泛政治化，也不要什麼事都想成選舉，民進黨街頭宣講最重要是社會對話，讓台灣的民主，透過討論的過程被深化。