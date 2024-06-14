梅雨鋒面降雨挹注水庫蓄水量上升 竹苗中從水情提醒綠燈轉轉正常
近期梅雨鋒面帶來降雨，也使各主要水庫蓄水量均有顯著上升，水情持續好轉，今(113)年一期稻作可順利完成供灌，民生及產業用水無虞。因此，水利署表示，即日起新竹、苗栗及台中地區由水情提醒綠燈轉為水情正常，桃園地區維持水情提醒綠燈。
記者魏妤庭／台北報導
水利署表示，近期有3波梅雨鋒面通過台灣，主要水庫集水區整體降雨入流效益約2.8億噸以上，對於春季降雨不如預期所造成的旱象，有顯著的助益。由於提前監看水情，滾動檢討各項節水調度措施，農水署密切合作加強灌溉管理，與科學園區及產業園區管理局共同合作加強產業自主節水6%等措施，新竹、苗栗及台中地區之主要水庫蓄水率已逐漸回升至8成以上。目前民生、產業用水穩定，今年一期稻作可順利供灌完成，並保有3個月以上公共用水蓄存水量。
不過，水利署表示，石門水庫集水區1月迄今降雨，僅歷年同期平均值的56%，所幸在各單位努力節水調度下，優先利用大漢溪及三峽河川流水源， 調度翡翠水庫水源支援板新地區用水每日81萬噸，累計支援水量達1.2億噸。更於石門及桃園灌區支援9台抽水機充分利用川流水與埤塘水協助灌溉達2,670萬噸，7月上旬前為一期稻作供灌期間，桃園地區水情燈號仍維持綠燈，預估仍可順利完成一期稻作供灌。
水利署提醒，7月至9月颱風盛行的季節，為審慎因應降雨不確定性及可能颱風豪雨影響，除了持續與各單位密切合作各項措施外，同時要求各供水單位做好各項防颱減災及原水高濁度因應整備，維持各地區供水穩定。