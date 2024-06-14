陸快艇闖淡水補破網！卓榮泰：支持20噸以下漁船裝AIS方便辨識
北部海域9日發生共軍前海軍艇長駕快艇直衝淡水河口事件，該船進入淡水河後，並於淡水渡船碼頭與交通船發生擦撞，經業者報案後海巡署才攔截逮人。該船若未經攔截，恐已衝過關渡大橋，讓首都中樞衛戍安全拉警報，震驚全國。行政院長卓榮泰今（14）日表示，承諾想辦法爭取20噸以下船舶裝「自動辨識（AIS）系統」，以方便在海上可以快速查明是否為我方船舶。
記者呂炯昌／台北報導
立院院會今日繼續邀請卓榮泰做施政報告，並備詢。國民黨立委吳宗憲關切中國快艇闖淡水事件，詢問是否透過修法讓20噸總噸以下小漁船裝AIS辨識系統？卓榮泰答覆表示，海委會有提出這樣的想法，AIS若裝在20噸以下漁船裝，這次事件或許就可以查出來它並非我方船舶，海委會已經提出檢討說明，後續怎麼樣預算爭取，「我承諾海委會我們盡快想辦法，讓國安事件牽扯到國安事件儘速降下來」。
海委會主委管碧玲以波特船失聯搜救為例，接到家屬報案失聯電話，茫茫大海中，海巡弟兄都非常希望如果小船出去都有攜帶式AIS在船上，很快就可以救到它。這次事件之後，很高興跨部會各部門都認為這是必須、急迫性研究課題，普遍相當有共識，但還未最終final。
農委部長陳駿季表示，20噸以下漁船大約有9000多艘，裝馬達的漁筏也有9000多艘，農業部已開始補助裝AIS，目前裝載率是20%，跟海委會有做通盤的檢討，從國安角度來看每艘漁船裝辨識度會比較高，會朝這方向努力。