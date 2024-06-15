人間微光／打掃心裡的塵埃

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本來想做幼兒發展、五感體驗這一塊，上網訂了教材、道具，東西竟然被寄丟。剛好這時候，開清潔公司的朋友缺人手，問我要不要去上班？他說，不是叫我一輩子做清潔，這只是一個跳板，先存點錢，才能完成夢想。我想想有道理，而且東西弄丟了，不就是一個上天給的機緣嗎？所以我就踏進這一行。
最辛苦的階段是剛開始，一直擰抹布，回家之後關節痠痛，還有清潔劑很傷手，後來才慢慢適應。我不擔心遇到壞人，最麻煩的是溝通，有些人的要求超過工作範圍，例如牆壁補土、修水管，我只是做清潔的，怎麼會修這些？
有時候也會遇到趣事，有一次去一處社區大樓，我告訴管理員要到某某號，他問我「有沒有知己」？我回說「有啊，我有知己，但是他在上班」。後來才搞清楚管理員是在問「某某號之幾」。
我剛入行時，新冠疫情起起伏伏，有點降下來，又有一波。客人輪流確診，工作常被臨時取消。不過我發現，疫情之下，大家更珍惜彼此的感情，例如原本我就是默默打掃，疫情起來後，客人會關心我有沒有確診、打疫苗了沒、工作有沒有受影響、小孩還好嗎之類的。我感受到更多溫暖，人與人的關係是拉近的。
客人很愛跟我聊天，可能會談到家庭、感情或工作的煩惱，我學過一點身心靈療癒方法，就會解析他們的想法和困境，然後給一些方向或建議，有緣的話，我也會幫他做頭薦骨放鬆。慢慢地，客人會發現我跟一般的清潔阿姨不一樣，我不只是清潔他的家，也在清理他的心靈。
每一個人的家裡都有一種氣場，你走進去，就會有感覺。有些人的家裡進去特別舒服，你會感覺身體很輕，而有些人的家裡是有心事的。
有一次我到一個妹妹家裡打掃，她和男朋友住在一起，我進去之後問她，最近和男朋友吵架或是不好嗎？她說沒有啊，他們很好。但過了一會，她過來問我，怎麼會這樣問？我說，就是有這種感覺。
這個妹妹才坦言，她其實想跟男朋友分手，沒有人知道這件事，大家都覺得她男友很好，她不知道要怎麼跟別人討論。聽到我這麼問，才有辦法講出心裡的煩惱。後來，她傳訊息告訴我，很開心有人可以聽她說真話。
還有一次接到委託，案主的家人到外地唸書很多年，想整理房間，東西打包丟掉。因為房間空了很久、積很多灰塵，我掃完之後覺得非常累。我相信每一樣東西都有它的頻率、能量，太久沒有整理，你一觸碰，能量相呼應的時候，你是會疲憊的，因為它們很久沒有被照顧了。
所以人家才會說，家裡需要斷捨離，不要讓太久沒有打理或使用的東西一直留在那邊，有點像是人的能量被卡住的感覺。
我也整理過遺物。
案主的親人過世，東西放了半年，他說只要一碰到東西，眼淚就會一直流，沒有辦法處理。我跟他約好一天過去幫忙，然後，我們開始一起收拾的時候，他反而不難過了，心情比較輕鬆，覺得事情好像告一段落，不再糾纏於過去，人生又可以前進了。他很謝謝我幫他跨出新生活第一步，我也覺得，能幫到他真好。
我掃過最髒亂的一個case，是還在清潔公司上班的時候，那次我們出動4個人。一進去案主的家，我心裡一涼，想說這是鬼屋嗎？滿滿的垃圾堆到門口，小蟲爬來爬去，無法形容的臭味讓我永生難忘。親眼見到這可怕的一幕，我才知道原來電視上那些都是真的，從此以後我的戰鬥值提高了，再也沒有什麼讓我覺得髒。
我有想過，那個案主在家裡囤積垃圾，也許他一直想要改變，只是不知道該怎麼做。今天他委託我們來打掃，代表他心裡其實是想要變好的，透過清潔人員來幫他，這對動力不足的人來說是很好的方法。
家真的會影響一個人前進的動力。如果你真的想要改變生活，不要渴望改變別人，先從自己開始，最容易做的，就是整理家裡。環境一改變，人就會輕鬆，思緒變清晰。東西擺設井然有序，有光亮的感覺，你會覺得人生有希望，又是美好的一天。
人是空間的主因。居家環境雜亂，是人把它弄亂的，心情煩悶，但這些混亂都是你自己弄的啊。我每次去打掃，除了整理客人的家，也是在掃去他心裡那一層厚厚的灰塵，這是我這份工作最大的價值所在。
（羅霈妮／39歲／新北人／居家清潔員）
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