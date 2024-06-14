韓100多公家機關接獲「炸彈威脅」 仁川機場、釜山大學也在名單
韓國今（14）一共100多個公共機關與建築物收到炸彈威脅的恐怖攻擊預告信，包括仁川機場、釜山大學和釜山大學醫院以及蔚山大學醫院等全國主要設施都收到類似信件，警方在接獲報案後立刻前往這些場所展開緊急搜索，不過目前各地都未發現相關爆裂物，警方表示將由網路調查小組鎖定電子郵件寄件者，同時保持警戒狀態。
國際中心楊智傑／綜合報導
《韓聯社》、《News1》等韓媒指出，韓國警察廳週五早上9時接獲仁川國際機場失物招領中心報案，表示收到恐怖攻擊威脅，內容是由英文寫成的電子信件，聲稱「建築物內設置了多個爆裂物」、「裝置將於上午啟動」而這封信也同時寄送給全國約100多家公共機構、民間企業與宗教組織等。
除了仁川機場之外，包含釜山大學、釜山大學醫院、蔚山大學醫院也收到類似的恐嚇信，警消單位與各級機構內職員也從今早上午10時30分左右開始進行全面性搜索，不過在調查後均未發現可疑裝置或爆裂物。
仁川警察廳網路調查小組認為，這些炸彈威脅可能是只有恐嚇意味，並未真的設置爆炸物，正在透過IP追蹤寄件者，警方稱由於這些信件是由Google旗下電子郵件服務Gmail所寄發，因此也要求該公司協助進行跨國調查，同時警方也仍在這些場所維持警戒狀態。