行銷芒果添創意巧思　黃偉哲推出彩紅包芒果寶盒

台南是全國芒果最大產區，每年6月至7月的芒果季，常見品種就有10多種，除熱銷日本、韓國、新加坡等國外地區，也是國內民眾夏季自用送禮的首選。市長黃偉哲也特別發揮創意發想，結合台南400、台南的古蹟、後壁笳芷袋等，成為最具有台南味的芒果禮盒，依照產區採收時間隨機混合3至4種芒果，即日起開始預購，能一次滿足消費者品嘗不同風味精品芒果的需求。
記者郭俊暉／台南報導
市長黃偉哲表示，台南是芒果的故鄉，產量占全國的1/2以上，一直以來對芒果的內外銷都賣得很好，因此想要更增加銷量就要增添一些巧思，今年特別結合各種品種組合成芒果寶盒，各色各樣芒果視覺上美不勝收，而且又好吃；另外，外包裝上跟傳統的藍、綠、紅條紋的「笳芷袋」結合，成為加值袋的彩虹包，到目前為止有許多國內外民眾表示驚艷，反應很好。
南市府表示，台南芒果品種眾多，每年6至7月為芒果季，過去一般芒果禮盒大多只有單一品種的芒果，台南市最新推出的芒果寶盒，則會依採收時間，隨機混合愛文、西施、海頓、烏香、萬清香、玉文、蜜芒、金煌等其中3、4種芒果，構想主要來自市長黃偉哲的創意發想，結合台南400、台南的古蹟、後壁笳芷袋等，展現台南人的熱情好客，成為最具有台南味的芒果禮盒。
此外，禮盒外包裝以「台南特有種」為意象，採笳芷袋的藍、綠、紅條紋為主視覺，加上赤崁樓、安平古堡等台南知名古蹟景點，以及文旦、鳳梨、芒果、火龍果、哈蜜瓜等台南水果，側邊也印有台南400圖騰。
台南市農產運銷公司總經理楊弘義表示，芒果寶盒以把關最嚴格的日本訂定規格製作，運送過程不用擔心芒果會受到碰撞傷，即日起開放預購，但須提早4個工作天預備，民眾也可以100元加購笳芷袋。