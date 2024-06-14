被羈押近1000日！中國MeToo運動重要推手遭控「煽動顛覆罪」成立
中國獨立記者黃雪琴是中國女性維權MeToo運動的重要推手，也曾協助多名女性向當局進行遭受不當行為的檢舉，她與勞運人士王建兵2021年因經常召集聚會、使用境外通訊軟體被捕，遭控「煽動顛覆國家政權罪」；關押兩年多後，今（6/14）遭判罪名成立，分別判囚5年及3年半。
國際中心楊智傑／綜合報導
廣州市中級法院週五針對檢方指控黃雪琴、王建兵涉及煽動顛覆國家政權罪一案做出一審判決，根據廣州市中級人民法院的判決書，現年35歲的黃雪琴遭判5年及剝奪政治權利4年，沒收個人財產10萬元人民幣，刑期至2026年9月18日止；現年40歲的王建兵則被判刑3年6個月及剝奪政治權利3年，沒收個人財產5萬元人民幣，刑期於2025年5月18日。
兩人自2021年9月就已遭當局羈押，時隔兩年後才第一次開庭審理，檢方指控內容關於兩人過去經常舉辦和年輕學生的聚會，且針對中國社會各種問題進行討論，起訴書稱其「藉討論社會話題之機，煽動參加人員對中國政權的不滿」。
曾擔任調查記者的黃雪琴關注性別與人權議題，這起案件被兩人好友稱為「雪餅案」，而聲援他們的民間團體「釋放雪餅」則表示，一審結果比預期來得更嚴重。
目前已知黃雪琴在庭上表明會上訴，民團「釋放雪餅」強調兩人對於爭取勞工、女性權益，甚至更為廣泛的公民社會權利所做出的努力與奉獻，將不會因為不公政的審判而遭到否定，反而只要任何壓迫與不公持續，就會促使更多如兩人一般的維權人士出現。
《路透》報導指出，中國政府常用「煽動顛覆國家政權罪」對付異議人士，儘管法規上明定該罪的最高刑期為5年，但如果被告屬於「團體領袖」，或經認定的「情節嚴重者」經常會面臨更高的量刑。