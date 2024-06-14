發文稱羅智強要殷瑋幫拿公事包！名嘴張宇韶挨告 判賠10萬
名嘴張宇韶前年底PO文指稱立法委員羅智強要求殷瑋「在公共場合幫他拿公事包」，遭到羅智強告上法院，求償30萬元並於臉書刊登判決全文，殷瑋出庭證稱從沒替羅提公事包，且羅智強慣用後背包、沒有公事包，台北地院今（14）日審結，判決張宇韶賠償10萬，可上訴。
記者孫唯容／綜合報導
張宇韶在2022年12月29日發文「我聽過幾個真實的故事，羅智強竟然要殷瑋在公開場合幫他拿公事包」、「對於這種作風外界必然覺得詫異，但原因大概只有藍營知道，因為他們最清楚這種扭曲的政黨文化與所謂等級尊卑」等。
台北地院審理時，台北市政府發言人殷瑋作證表示，他沒有在協調會時替羅智強提公事包，協調會當天是帶自己的背包出席，並從中拿出文件資料，但沒有印象羅智強是否有帶包包，認為張宇韶的文章並非事實；且張宇韶2021年8月就寫過相同的「提公事包」內容，殷瑋也立即澄清「羅智強不曾要我拿過公事包」、「管你公開還是私下，我不可能幫羅智強拿公事包」
法官指出，張宇韶雖主張羅智強是高知名度的政治人物，應有雅量接受社會大眾合理評論，但張的PO文內容不實，毫無褒羅讚殷等善意，反而將使一般人對羅產生耍官威、欺負下屬的負面印象，至於「扭曲的政黨文化」、「等級尊卑」等言論，是評論國民黨的政黨文化，屬於善意對可受公評之事適當評論，並無不法性，審酌後判張宇韶應賠償羅智強10萬元。