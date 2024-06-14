巴西父母外出留愛女在家 寵物犬疑「餓過頭」竟反咬攻擊女嬰
巴西南部的西城（Cidade Ocidental）近日發生了一起令人震驚的悲劇，一名5個月大的女嬰在父母外出購物時，遭到家裡養了5年的寵物犬襲擊，醫護人員表示女嬰的頭部與身體部位遭嚴重撕裂，最終因傷勢過重在送醫後仍不治身亡，而寵物犬則已被送往動物收容所。
國際中心楊智傑／綜合報導
《鏡報》指出，這起事件發生在本月4日，當時女嬰伊西斯（Isis da Silva Sobrinho）的父母正在外出購物，將五個月大的女兒留在祖母家的沙發上睡覺。當時女嬰的祖父母也不在家，只有叔叔在院子裡；女嬰的叔叔表示，自己並不知道伊西斯被獨留在屋內，直到聽見哭聲才發現遭寵物狗攻擊。
報導指出，這隻寵物犬當時被關在籬笆後方，這家人已經和寵物犬生活了5年，平時表現溫順且從沒有主動發生攻擊人類的情況，直到聽見伊西斯的哭嚎，叔叔才趕忙上前制止幫忙且送醫治療，然而醫護人員稱女童身上多處撕裂咬傷，最終仍因傷勢過重在送醫後不治身亡。
警方在事後調查中發現，房子內並沒有看見任何狗糧，犬隻當天可能因為「沒有食物」而變得暴躁，從而導致悲劇發生。目前女嬰的父母因涉嫌過失殺人罪和未能控制危險動物罪被逮捕，不過已於交納保釋金後被釋放，至於寵物犬則已被送往動物收容所。