真的想停火？蒲亭提和平談判開出2前提 還喊「條件非常簡單」
俄烏戰爭已經進入第三年，俄羅斯目前控制了烏克蘭約1/5的領土，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在即將召開的烏克蘭和平峰會前夕，於週五（14）提出俄羅斯對於與烏克蘭展開和平談判的條件，其中包含要求烏克蘭放棄加入北約（NATO）的計畫。
國際中心楊智傑／綜合報導
此次和平峰會將在瑞士舉行，超過90個國家和組織將參與討論烏克蘭實現和平的可能路徑，俄羅斯總統蒲亭今率先提出了俄烏進行「和平談判」的先決條件，包含從俄羅斯全境撤軍，要求烏克蘭軍隊必須完全撤出俄羅斯佔領的頓涅茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Lugansk）、赫爾松（Kherson）和扎波羅熱（Zaporizhzhia）等地區；第二條則是要求烏克蘭必須正式放棄加入北大西洋公約組織（NATO）的計劃。
蒲亭表示，如果烏克蘭同意這些條件，俄羅斯願意「明天就停火」開始進行和平談判，並稱這些條件非常簡單，俄羅斯也已經準備好保證烏克蘭部隊能安全撤離這些地區，作為促成和平談判的開始；蒲亭也重申，沒有俄羅斯的參與，就無法解決俄烏衝突，也無法針對歐洲安全問題達成協議，強調俄羅斯願意隨時坐在談判桌前。
不過烏克蘭方面則對這些提議表示質疑，烏克蘭總統澤倫斯基的顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）批評蒲亭開出的條件「完全是騙局」，並非真正的和平協議。他稱蒲亭的做法只是「不想為這場戰爭付出代價」，且試圖以新的形式繼續進行戰爭，呼籲國際社會不要認真對待俄羅斯的「建議」。
澤倫斯基本人也認為，蒲亭的停火提議不可信，就算達成俄羅斯的條件，「他們也不會停止進攻」；烏克蘭此前則已明確表示，和平只能建立在俄羅斯軍隊完全撤離及恢復烏克蘭領土完整的基礎上。