G7：台海穩定至關重要　挺台有意義參與國際組織

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來自美國、德國、日本、法國、英國、加拿大和義大利等G7國家的領袖聯合聲明指出，G7對台基本立場不變，包括現行的一中政策。
印太方面則聚焦中國，G7領袖表示，尋求與中國建立建設性和穩定的關係，理解直接和坦誠交流以表達關切及管理分歧的重要性。「我們依據國家利益行事」。鑑於中國在國際社會中的角色，合作是因應全球挑戰的必要條件，將持續在共同利益領域接觸。
貿易部分，G7領袖說，「我們無意傷害中國或阻礙其經濟發展」，但關切中國持續性產業定位和全面非市場政策和做法，這些做法導致市場扭曲，及在許多領域造成產能過剩，「削弱了我們的勞工、產業及經濟韌性與安全」。
G7領袖強調，他們並非脫鉤，而是在必要和適當的情況下進行去風險及供應鏈多元化，並強化因應經濟脅迫的韌性。
G7領袖進一步呼籲中國避免採取出口管制措施，特別是重要礦物方面，這可能導致全球供應鏈面臨嚴重中斷。
聲明也對東海和南海局勢表達關切，重申堅決反對任何單方面透過武力或脅迫改變現狀的企圖，也反對中國在南海出動海警及海上民兵，多次妨礙他國的公海航行自由。
G7領袖另嚴正關切中國越來越頻繁地對菲律賓船使用水柱。
聲明指出，中國在南海擴大海洋主張沒有法律依據，反對中國在南海進行軍事化和脅迫恐嚇行動。國際仲裁庭2016年的裁決對訴訟當事方具有法律約束力，並為和平解決爭端提供了有用基礎。
根據聲明，G7領袖對中國支持俄羅斯表示深切關切。呼籲中國敦促俄羅斯停止軍事侵略，立即、完全及無條件撤軍。G7鼓勵中國支持立基於領土完整及聯合國憲章原則的持久和平，「包括透過與烏克蘭直接對話」。
領袖說，中國對俄羅斯國防工業基地的持續支持，使俄羅斯能夠維持其非法戰爭，「我們呼籲中國停止轉讓軍民兩用物資，包括武器零件及設備，這是對俄羅斯國防部門的援助」。
聲明持續關注中國的人權情形，包括西藏和新疆的人權狀況，「強迫勞動是我們的主要關切」。G7領袖也對中國打壓香港自治、獨立機構和公民社會以及持續侵蝕權利和自由感到憂心。（編輯：徐睿承）1130615