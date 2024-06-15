難以接受蒲亭停火條件！美防長冷回：他無權對烏克蘭發號施令

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澤倫斯基14日在回覆相關言論時，將蒲亭與二戰時的希特勒相提並論，認為蒲亭的主張完全代表納粹主義的復興，要求烏克蘭給出自己的部分領土，未來也不會停止提出這類要求，比如二戰時希特勒曾說，「給我捷克斯洛伐克的一部分，然後一切就會結束」，事後他對波蘭等其他國家的侵略，證實自己所說的都是謊言。
澤倫斯基也表示，對於蒲亭提出這種要求，他並不感到意外，指控蒲亭既違反國際法，又不尊重《聯合國憲章》，與普世價值相違，蒲亭明白，全球多數國家都會站在烏克蘭這邊，並非因為是烏克蘭或其他國家，而是出於對國際法的尊重。如今，與蒲亭站在一起就意味著不尊重國際法。
美國國防部長：蒲亭不能告訴烏克蘭必須採取什麼措施
美國國防部長奧斯汀，14日針對此事回應，也直言蒲亭是「非法」佔領烏克蘭的主權領土，他不能向烏克蘭發號施令，要求烏國必須採取什麼措施來實現和平。
奧斯汀並補充道，蒲亭若是願意，他今天就能自己結束戰爭，「我們不希望看到一個國家的領導人，有一天醒來並決定要消除鄰國的邊界、併吞其領土，這不是我們任何人想要生活的世界。」
烏克蘭和平峰會成效？俄羅斯未受邀、中國不出席
包含美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）以及德國、義大利、英國、加拿大、日本在內，多國領袖將出席在瑞士舉行的烏克蘭和平峰會，不過仍有部分國家選擇不出席，其中最引人注目的是中國。
瑞士聖加倫大學（University of St. Gallen）的政治專家施密德（Ulrich Schmid）指出，少了中國，峰會恐將欠缺力道，難達成真正的和平，也無法徹底孤立俄羅斯，何況克里姆林宮先前已放話：「沒有俄羅斯參與的會談毫無意義。」
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