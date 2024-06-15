蘋果股價飆漲！巴菲特持股價值達5.5兆 超越90%標普500強公司
AI題材持續發燒，蘋果公司（Apple）宣布進軍生成式AI、將ChatGPT導入Siri後，股價連日走漲，甚至超過微軟，重返「全球市值最高」的企業寶座。有外媒統計後指出，「股神」巴菲特（Warren Buffett）持有的蘋果股票價值也因此水漲船高，以14日收盤價214美元計算，價值達到1690億美元，折合新台幣約5.5兆。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
外媒《商業內幕》報導，得益於人工智慧浪潮，蘋果股價在3個月內飆升了25%，創下歷史新高。截至今年3月底，巴菲特旗下的波克夏投資公司，持有約7.9億股的蘋果股票，價值1350億美元；但之後蘋果股價飆升了25%，週四收盤價達到創紀錄的每股214美元，意味著波克夏的股份現在價值1690億美元。
報導指出，這反映投資人對股市、經濟廣泛的樂觀態度，以及引入ChatGPT等AI工具後，蘋果成功炒熱AI話題、提升自家價值。
股神持股價值多驚人？超越標普500企業的大多數
《商業內幕》引述財經網站MarketBeat的數據，聲稱除了標普500指數中排名前45位的公司外，巴菲特持有的蘋果股票，價值超過了其他所有（450家）公司。
換言之，如果將波克夏所持有的蘋果股份視為1家上市公司，則它的市值將超過Verizon（1670億美元）、美國運通（1600億美元）、IBM（1550億美元）、Uber（1480億美元）、耐克（1420億美元）和許多其他藍籌股企業。
不過，投資並非毫無風險、穩賺不賠，巴菲特和他的團隊曾在上個季度將蘋果持股削減了13%，從9.05億股變成7.9億股。若當時未將持股減少，以14日的蘋果股價計算，股票價值現今將達到1940億美元。
巴菲特曾在5月的波克夏年會上解釋削減對蘋果投資的原因，不涉及對蘋果公司長期看法的判斷，而是基於稅率可能會提高的投資獲利考量。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。