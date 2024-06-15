陣仗超大！50名比基尼妹圍四面佛飆舞 知情人爆：中今彩539大獎
台灣民間有諸多信仰，往往向神明許願之後，如果有達成，信徒就會定期還願。然而新北市三重區的泰國四面佛供奉地「佛聖居」，日前出現離奇畫面，50名身穿比基尼的辣妹，直接包圍四面佛大飆舞，引來許多民眾圍觀拍照，陣仗相當之龐大。有知情人士透露，請辣妹來跳舞的人，是中了今彩539的大獎，沒想到意外掀起一波社群話題。
記者張嘉哲/綜合報導
根據網路上瘋傳的廣告當中，這名聘請50名辣妹的金主自稱是「地下法官余鐵雄」，而請到的舞團則是「音速陣團」專業跳廟會活動、鋼管辣妹的工作團隊，讓不少人感到相當傻眼表示「到底是達成多大的願望？陣仗超大」、「這樣請下來也要破10萬以上吧.....」、「是多靈驗，發大財了是嗎？」
而只見影片當中，「佛聖居」當晚直接變成熱舞天堂，50名辣妹身穿比基尼包圍在四面佛的周圍大跳舞蹈，連路過的民眾都被龐大陣仗給吸引駐足。「佛聖居」的管理幹部輝哥表示，對於當晚辣妹團還願的具體內容並不知情，應該是非常靈驗，願望都有達成。
50名辣妹飆舞背後金主早不是第一還願！知情人爆中今彩539大獎
輝哥提到，這位金主的年齡大約是30至40歲，職業不明，之前也曾請過辣妹還願3、4次，但規模從未如此盛大，之前頂多不超過10人。另名知情人士則低調透露，這次金主是中了今彩539大獎才會聘請辣妹團跳舞還願。
據悉，音速震團每位辣妹的表演費用在4000元至5000元左右，因此請50位辣妹跳舞至少要花費20萬元，如果不是四面佛靈驗幫忙達成願望，應該是不太可能有這麼龐大的陣容，也意外在社群上掀起巨大討論。