海峽論壇揭幕！中國官媒：北京牢牢掌握兩岸主導主動權

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社論認為，論壇創辦16年來，無論兩岸關係多麼複雜嚴峻，海峽論壇始終風雨無阻，一年一會從未缺席，實屬不易，尤其今年520後，賴清德上台，發表極具挑釁意味的「台獨自白」，製造兩岸敵意對立，導致台海緊張動盪局勢進一步惡化，在此情形下，海峽論壇還能順利舉辦，本身就具有重要的標誌性意義。
文章作者提到，這顯示北京對台政策「充滿戰略自信及定力，牢牢掌握兩岸關係主導權與主動權」，北京始終掌握兩岸關係時代變化，推動兩岸關係朝正確方向發展。不管台灣內部局勢怎麼變、誰當權，都改變不了兩岸同屬一個中國的事實，也改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，亦阻擋不了祖國終將統一的歷史大勢。有些人越是粗暴阻撓、限制兩岸正常交流交往，破壞兩岸關係發展，北京就越是要促進兩岸民間各領域的交流合作，深化兩岸經濟社會融合發展，衝破民進黨當局炮製的「民意惡鬥陷阱」；從某種意義上說，台海局勢越是複雜嚴峻，舉辦海峽論壇的意義就越發凸顯。
再者，這顯示兩岸各領域交流合作蘊含的內在動力、累積的深厚基礎，已形成不可逆的歷史趨勢。每到海峽論壇舉辦前夕，民進黨方面都千方百計阻止、恐嚇、威脅，給論壇的順利舉辦使了很多「絆子」，渲染該論壇是所謂的「對台統戰平台」，要老百姓和民間團體參加的話，小心觸法，卻仍難以阻擋台灣社會團體及基層民眾，對海峽論壇的參與熱度。16年來，海峽論壇累計吸引台胞約15萬人次參與，證明民進黨當局越是懼怕兩岸交流，越是表現得如驚弓之鳥、草木皆兵，越能凸顯出這些兩岸交流活動的深入人心。
文章接著指出，近年海峽論壇更加年輕化，許多台青代表積極參與並踴躍發言，為兩岸關係添續更多源頭活水，顯示「愛國統一力量薪火相傳、青藍相繼」的可喜局面，許多台灣青年因為這場論壇了解中國、認識中國，找到實現夢想的舞台，勇敢跳出資訊繭房，才得以打開視野、開闊胸襟，實現自我新發展。
最後，文章結論道，儘管台海局勢複雜嚴峻，但北京對台灣問題的解決、國家的完全統一，都充滿信心，這個信心來自道義、人民、文化的力量。海峽論壇之所以被民進黨當局視為眼中釘、肉中刺，正是因為這個交流平台充分彰顯了兩岸同胞反對「台獨」、希望兩岸關係和平發展、積極探索融合發展的主流民意。兩岸同胞是骨肉天親，任何勢力、任何困難都割斷不了這份血脈親情，壓制不住雙方往來互動的共同心願。北京願以最大誠意、盡力爭取和平統一的前景，但絕不為「台獨」分裂活動留下任何空間，奉勸民進黨當局，切莫逆時代潮流、開歷史倒車，切莫做兩岸民間交流的絆腳石、損害台灣同胞的利益，否則必會遭到兩岸同胞的共同唾棄。