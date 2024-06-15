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歐國盃／德國5：1蘇格蘭！寫史上首見紀錄　Kroos傳球率99％超神

▲2024年歐國盃開幕戰，德國在主場慕尼黑以5：1狂勝蘇格蘭。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024年歐國盃開幕戰，德國在主場慕尼黑以5：1狂勝蘇格蘭。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

2024年歐洲國家盃（Euro 2024）足球賽今（15）日正式點燃戰火，德國在主場慕尼黑火力全開，以5：1大勝蘇格蘭，迎來開門紅。值得一提的是，此戰同時出現紅牌、12碼罰球和烏龍球，寫下歐國盃自1960年舉辦以來，史上首見的紀錄，而陣中34歲中場名將Toni Kroos雖無進球，但仍締造一項44年偉大紀錄。

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德國狂轟球門　開幕戰主場奪勝

開賽德國迅速占據主導地位，僅用10分鐘就由Florian Wirtz攻入本屆歐國盃首粒進球。隨後第19分鐘，拜仁慕尼黑球星Jamal Musiala再下一城，讓蘇格蘭門將Angus Gunn只能望球興嘆。

然而，「德國坦克」的攻勢絲毫沒有減弱，在中場休息之前，蘇格蘭後衛Ryan Porteous因飛鏟動作被紅牌罰下，由Kai Havertz操刀12碼罰球得手，使德國在中場結束時以3：0大幅領先。

下半場德國繼續壓制蘇格蘭，Niclas Fullkrug在第63分鐘替補上場後攻入德國隊的第4球。雖然Antonio Rudiger在第87分鐘因烏龍球讓蘇格蘭破蛋，但來自德國中場Emre Can在傷停補時階段再添一球，最終德國以4球大勝蘇格蘭，取得歐國盃開幕戰的歷史性勝利。

這是一場一面倒的比賽，德國全場20次射門、10次射正，控球率達73％，傳球成功率94％；蘇格蘭全場僅有1次射門，且沒有射正。

Kroos傳球成功率99%　創造44年紀錄

據統計，德國中場大將Toni Kroos本場完成102次傳球，其中101次成功，傳球成功率高達99%，締造自1980年歐洲盃以來單場比賽傳球超過100次的最高成功率，創造44年紀錄。

三戲劇化要素集結　64年首見

另外，根據英國體育分析網站《OPTA》資訊，歐國盃自1960年首屆至今，從未有過1場比賽同時出現紅牌、12碼罰球、烏龍球，此戰集結「三大戲劇化要素」，也寫下64年首見紀錄。

▲德國中場名將Toni Kroos傳球成功率高達99％，締造歐國盃44年紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲德國中場名將Toni Kroos傳球成功率高達99％，締造歐國盃44年紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

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