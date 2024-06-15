歐國盃／德國5：1蘇格蘭！寫史上首見紀錄　Kroos傳球率99％超神

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開賽德國迅速占據主導地位，僅用10分鐘就由Florian Wirtz攻入本屆歐國盃首粒進球。隨後第19分鐘，拜仁慕尼黑球星Jamal Musiala再下一城，讓蘇格蘭門將Angus Gunn只能望球興嘆。
然而，「德國坦克」的攻勢絲毫沒有減弱，在中場休息之前，蘇格蘭後衛Ryan Porteous因飛鏟動作被紅牌罰下，由Kai Havertz操刀12碼罰球得手，使德國在中場結束時以3：0大幅領先。
下半場德國繼續壓制蘇格蘭，Niclas Fullkrug在第63分鐘替補上場後攻入德國隊的第4球。雖然Antonio Rudiger在第87分鐘因烏龍球讓蘇格蘭破蛋，但來自德國中場Emre Can在傷停補時階段再添一球，最終德國以4球大勝蘇格蘭，取得歐國盃開幕戰的歷史性勝利。
這是一場一面倒的比賽，德國全場20次射門、10次射正，控球率達73％，傳球成功率94％；蘇格蘭全場僅有1次射門，且沒有射正。
Kroos傳球成功率99% 創造44年紀錄
據統計，德國中場大將Toni Kroos本場完成102次傳球，其中101次成功，傳球成功率高達99%，締造自1980年歐洲盃以來單場比賽傳球超過100次的最高成功率，創造44年紀錄。
三戲劇化要素集結 64年首見
另外，根據英國體育分析網站《OPTA》資訊，歐國盃自1960年首屆至今，從未有過1場比賽同時出現紅牌、12碼罰球、烏龍球，此戰集結「三大戲劇化要素」，也寫下64年首見紀錄。