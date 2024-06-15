今日必吃／豆花裡竟加燕窩！百來元就吃得到 揭「人道採收」秘辛
編按：《NOWnews今日新聞》每週六推出《今日必吃》單元，為讀者發掘台灣各地特色小吃、精湛美食或絕頂珍饈。本次來到台北永康商圈的「滋粒冰菓室」，這裡主打古早味甜品與飲料，最特別的是竟還有燕窩豆花。
記者葉盛耀/綜合報導
好吃的豆花很多人賣，加了燕窩的豆花，恐怕就只有「滋粒冰菓室」，原來這裡的背景就是大稻埕南北貨專賣店「采立軒」，本就專精於燕窩，選用的是以人道採收、熱帶雨林氣候的馬來西亞官燕燕窩，即是野生金絲燕所產的燕窩，而何謂「人道」？店家表示，就是要等到燕子寶寶長大飛出，金絲燕棄巢而去時，才能將燕窩摘下來。為了推廣燕窩，考量燕窩本就最適合做成甜品，因此才起心動念開了「滋粒冰菓室」。
這裡的燕窩豆花有分大小，大碗的「大燕滋單料豆花」可挑選一種配料，每碗賣180元；另有「小燕滋單料豆花」，搭配小盅燕窩，只要90元。這裡的豆花吃起來滑嫩有豆香，糖水甜度不高，加上紅豆、綠豆等配料滋味清爽，一旁那盅40ml的燕窩透徹奢華，而燕窩本就沒有強烈的味道，所以加入豆花中品嚐，增添了口感，喝起來更滋補。
這裡也有刨冰類，較特別的是懷舊麵茶冰，每碗150元，有噴香的麵茶加上香甜黑糖、芋圓湯圓等經典配料，吃起來甜而不膩、相當消暑。除了台灣古早味，還有些偏港式甜品的選項，像是杏奶燉燕窩、棗到燕窩雪耳蓮子湯、芝麻糊等品項，價格都在1、2百元上下。
📍店家資訊：
滋粒冰菓室
地址：台北市大安區金山南路二段5號一樓
電話：(02)2396-7700
營業時間：10:30～21:00
公休日：無
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