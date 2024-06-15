立院亂象三黨沒贏家！民調：賴清德滿意度破5成　卓榮泰逾4成滿意

我是廣告 請繼續往下閱讀
民調顯示，賴清德滿意度達53%、不滿意度24.8%。細看交叉分析，民進黨支持者87.1%滿意賴清德表現、不滿意僅2.5%；國民黨支持者則有21%滿意、不滿意57.8%；民眾黨支持者23.9%滿意、不滿意45.9%；中間選民則有41.6%滿意。
至於卓榮泰表現上，滿意度44.2%、不滿意度22.8%、無意見者33%。
沈有忠呼籲，由於立院亂象讓藍白綠三個政黨都沒有贏家，甚至讓新內閣陷入空轉風險，當前有諸多重大議題有待朝野協力解決；她說，三黨都應以國家利益優先，並且回歸憲法規範，重大的政治改革應該緩步凝聚共識。
中華亞太菁英交流協會王智盛指出，朝野立委若能妥善利用本次覆議重新深入討論「國會權力」法案，才能真正回應民眾對於國會形象和台灣民主深化的期待。
本次民調訪問係於2024年6月12日至6月13日進行訪問。此次成功訪問1139位全國22縣市年滿20歲以上的民眾，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.9%。本次調查方法係以市話、手機並行訪問，加權方法則是依內政部戶政司人口資料庫公佈之台灣地區最新人口統計資料，針對戶籍地行政區、性別、年齡採用多重反覆加權(Raking)處理。