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大谷翔平睽違7場再繳雙安！Freeman一棒功臣　道奇4：3逆轉勝皇家

▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，在相隔7場後，再次繳出單場雙安表現，道奇最終以4：3逆轉擊敗堪薩斯皇家。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，在相隔7場後，再次繳出單場雙安表現，道奇最終以4：3逆轉擊敗堪薩斯皇家。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，在前場4打席苦無安打後，今（15）日隨隊在主場迎戰堪薩斯皇家，總計4打數敲出2支安打，雖然沒有貢獻打點，但已是相隔7場後首次繳出單場雙安表現。道奇在比賽後半段，靠著Miguel Rojas、Chris Taylor接力開轟，還有Freddie Freeman在8局下帶有超前分的安打，最終完成逆轉，以4：3擊敗皇家

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久違單場雙安　關鍵時刻熄火

大谷翔平本日同樣擔綱先發第2棒指定打擊，在首打席積極出棒，面對98英里的四縫線速球，不慎擊成內野滾地球，在一壘前遭到刺殺。4局下的第2個打席，大谷翔平連續等了4球後，抓到相近位置的低角度滑球，敲出右外野方向的強勁滾地球，形成一壘安打，但隊友未能延續火力，最後留下殘壘。

大谷翔平在6局下敲出本場第2支安打，久違的完成了單場雙安表現。在8局下的最後一個打席，在得點圈有人的情況下，敲成內野沖天炮，遭到游擊手接殺出局，沒能把握打下超前分的機會。本場總計4個打數，敲出2支安打，賽後打擊率3成09。

道奇連2轟追分　8局下逆轉超前安

道奇本場由狀態絕佳的Gavin Stone先發，面對皇家的Cole Ragans，雙方前3局都沒有失分，但皇家打線在4局上率先發難，巨砲捕手Salvador Perez在一、三壘有人的情況下，敲出3分砲，幫助皇家取得3：0領先。

比賽進行到5局下，輪到道奇的Miguel Rojas開轟，敲出1支兩分砲，將比分追近至2：3落後。隨後，Chris Taylor再加碼1支陽春砲，瞬間將比數追平成3：3

8局下，Mookie Betts在敲出安打後，靠著投手Will Smith的失誤，得以站上二壘，雖然下一棒大谷翔平沒能敲出安打，但Freddie Freeman巧妙拉打，敲出中間方向的外野落地安打，同時也打回球隊超前分，最終後援投手Alex Vesia上場完成關門，道奇4：3擊敗皇家。


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