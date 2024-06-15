陳芳語化身「赤裸美人魚」看光光！加碼放送光滑美背藏愛意
陳芳語（Kimberley）睽違4年，即將推出最新專輯《kiki》，專輯名稱「kiki」除脫胎自她英文名Kimberley，亦來自宮崎駿《魔女宅急便》裡主角，有跟內心裡的小女孩對話之意。新專輯封套打造陸海空3款主視覺，「美人魚」造型屬於「海」形，雙峰若隱若現、「陸」形展露背部完美曲線，背脊上長出一對鹿角蕨，帶有環保、愛護動物的深刻含義，也是陳芳語此張專輯的核心主軸「共存」。
記者黃雅琪／綜合報導
陳芳語專輯《kiki》採用由德國進口的「生物循環葉綠素紙」打造成一張別緻的「音樂信箋」，以實踐歌曲中的「共生」信念，特殊的裝幀包裝，更彰顯「永續發展」的母題。
在《kiki》這張音樂信箋中，音樂的製作與表現都來自於品牌三個堅定：「環境永續」、「動物權」 與「多元認同」。這些核心價值就是這張專輯的主要精神「共存」。
陳芳語分享一個概念：「萬物之靈享用世界的頂級資源，也應該為其他生物付出與服務；正如同每個結婚誓言一樣，我們接受愛、給予愛，要出自內心的公平，並平撫物種的差異與待遇。」
陳芳語為《kiki》音樂信箋打造全裸背肌生出鹿角蕨的奇幻大片，為了強調綠色環保，特別交給AI耗時2個月，繪製出各張鹿角蕨的主視覺，除了背上生出蕨類宛如綠色天使，也打造10根手指頭長出蕨葉的美圖，令人讚嘆。專輯《kiki》訂於6月25日數位上架、7月初實體全面上架。