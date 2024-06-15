爭警消權益挨轟失言 翁曉玲：學習如何在「牛鬼蛇神」中保持優雅
立法院司法及法制、內政委員會第1次聯席會議日前審查《警察人員人事條例》修法，怎料，過程中國民黨立委翁曉玲突然怒批，「國民黨已經包容你們太久」，甚至還舌戰民進黨立委「我就是比妳大」，引發各界議論。今天是615警察節，翁曉玲也發聲，民進黨在立院老大坐慣了， 受不了現在別人不聽他們話，「我也須要時間學習， 如何在牛鬼蛇神中，尚能保持理性與優雅。」
記者林怡昕／台北報導
翁曉玲日前脫口，「民進黨就是亂討論」、「國民黨已經包容你們太久」、「我就是比你們大！怎麼樣？」等言論引起爭議，遭民進黨立委吳思瑤反擊，立委一樣大，沒有誰比較大，沒有「沒有意義的討論」，只有「沒有討論的假民主」、沒有「亂討論」，只有國民黨的「不討論」。
今天是615警察節，翁曉玲在臉書提及，今天是警察節，在此祝勞苦功高的警察朋友們節日快樂，我們的家園，因為有你們辛勤的維安，而有秩序、有保障。
翁曉玲也說，自己與國民黨立委同仁們會持續的為警察朋友們爭取福利， 當然也會一視同仁的為軍公教勞的朋友們效力。
話鋒一轉，翁曉玲怒批，民進黨立委不斷阻擋國民黨提出的「福利法案」， 從公教年改、 原住民禁地補償、議員村里長薪給、 軍人子女教育補助費、 到警消年改等。 過去這八年，蔡政府浪費了多少民脂民膏， 拿這些錢的一小部分來照顧老百姓不是更好嗎？
翁曉玲感嘆，這些年來，民進黨在立院老大坐慣了， 受不了現在別人不聽他們話、 不受他們指揮 的情況，他們須要時間學習，「我也須要時間學習， 如何在牛鬼蛇神中，尚能保持理性與優雅」。