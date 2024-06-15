雲林艦成軍！賴清德：展現強大海巡守護力量、政府會強化邊境安全
總統賴清德今（15）日表示，這幾年來，政府推動「國艦國造」，2018年到2027年將打造141艘新式海巡艦艇，「雲林艦」就是現役及建造中海巡艦最大型的四艘之一，展現更強大的海巡守護力量，而政府未來會持續強化海洋和邊境安全，推展國土安全與科技運用等任務，建構更安全的海洋環境，也讓台灣的海洋發展更加豐富多元。
記者陳佩君／台北報導
賴清德上午前往高雄主持「雲林艦成軍典禮」，首先宣讀「雲林艦」成軍令，接著授旗予倪志忠艦長。賴清德致詞表示，今年3月他來到高雄見證「雲林艦」交船，今天「雲林艦」正式成軍，大家可以看到，現場海巡弟兄姊妹都士氣高昂，因為他們已經完成所有接船訓練，將在崗位上全力以赴。
賴清德指出，這幾年來，政府推動「國艦國造」，除了讓台灣打造船艦，也強化台灣在海域巡防的能量，政府從2018年到2027年之間，總共會打造141艘新式海巡艦艇。
賴清德強調，「雲林艦」就是現役及建造中海巡艦最大型的四艘之一，船艦上設有手術室、負壓隔離病房，也提供直升機起降，提升在海、空的搜救能力，除了擴大海域巡護範圍，也讓台灣在海上人道救援，可以貢獻更大的力量。
賴清德認為，海巡署是藍色國土的守護者，今天「雲林艦」成軍，展現海巡守護力量更強大，他要再次感謝辛苦的海巡弟兄姊妹，維護海域秩序、查緝走私偷渡，確保國人在海上的生命財產安全。
賴清德說，相信在主委管碧玲及署長張忠龍帶領下，以及有各位海巡同仁的努力，政府會持續強化海洋和邊境安全，推展國土安全與科技運用等任務，建構更安全的海洋環境，也讓台灣的海洋發展更加豐富多元。