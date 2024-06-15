大聯盟又傳涉賭！裁判Hoberg遭處分　曾吹裁判界史上首場完全比賽

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Pat Hoberg違規簽賭的具體細節尚未公開，大聯盟官方在聲明中表示，目前調查未發現他操縱自己執法的比賽。大聯盟從今年春訓期間開始調查這位37歲的裁判，並在調查期間暫停他的執法工作。據《ESPN》記者Jeff Passan報導指出，Hoberg否認簽賭棒球比賽。
大聯盟官方表示：「雖然調查未發現Hoberg操縱賽事，但聯盟仍認為有必要對其進行處分。Hoberg選擇對這一決定提出上訴。因此，在上訴過程結束之前，我們不會有進一步的評論。」
Hoberg被譽為最佳裁判之一 曾吹裁判界完全比賽
自2014年開始執法的Hoberg，於2017年成為全職裁判，2023年他在大聯盟主審評比名列前茅，並在2022年世界大賽G2擔任主審繳出完美執法，129顆好壞球判決全部判斷正確，達成裁判界史上首次「完全比賽」，公認是大聯盟最優值的裁判之一。
Hoberg捲入賭博醜聞對大聯盟來說是無疑是一大打擊。近期，聖地牙哥教士隊內野手Tucupita Marcano因被發現投注所屬球隊比賽，遭到大聯盟終身禁賽，Michael Kelly、Jay Groome、José Rodríguez和Andrew Saalfrank也因簽賭被禁賽一年。
隨著美國運動博奕合法化，大聯盟球隊財政收益增加，但這也對運動員和裁判的行為監管提出了更高的要求。大聯盟誓言將繼續嚴格執行相關規定，以維護比賽的公平性和公正性。