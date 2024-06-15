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震撼彈！Charles Barkley即將退休　明年「最後一舞」告別TNT天團

▲Charles Barkley確認明年將會是自己的最後一年，無論TNT季後能否拿下轉播權，他都不會再繼續擔任球評，正式告別電視圈。（圖／美聯社／達志影像）
▲Charles Barkley確認明年將會是自己的最後一年，無論TNT季後能否拿下轉播權，他都不會再繼續擔任球評，正式告別電視圈。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2023-24賽季NBA總冠軍賽戰即將落幕，電視圈卻提前爆出震撼彈，名人堂球星、知名球評「巴爵士」Charles Barkley確認明年將會是自己擔任球評的最後一年，無論TNT季後能否拿下轉播權，他都將會退休，正式告別電視圈，這也代表著傳奇轉播組合「TNT天團」將在下賽季落幕後成為絕響。

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TNT未能拿下直播版權　轉播天團成絕響

NBA球迷對於「TNT天團」不會陌生，這個由Charles Barkley、Shaquille O'Neal、Ernie Johnson和Kenny Smith組成的明星轉播陣容，多年來陪伴TNT觀眾大大小小的NBA賽事，提供爭議話題、退役球員觀點以及有趣的吐槽插科打諢。

不過此前TNT被爆出即將在2024-25賽季以後失去NBA的直播版權，這也意味著王牌節目《Inside The NBA》可能將畫下句點，Barkley等人的搭檔組合恐怕也將就此被拆散。

Barkley明年告別電視圈　不再擔任球評

對此Barkley在節目上明確表示，自己將和TNT共進退，不會轉戰其他頻道，不管明年TNT有沒有拿到轉播權，他都確定會從電視圈退役，不會繼續擔任球評。

「我已經和其他電視台聊過了，但除了TNT之外我哪都不會去。」Barkley斬釘截鐵地如此說道，「我已經決定這件事，無論接下來事情如何發展，這都將會是我從事電視工作的最後一年。我想感謝NBA大家庭，大家都對我特別好，我對此只有感謝。」

Barkley轉播風格強烈，他和O'Neal像小孩子般的拌嘴，可說是TNT的票房保證，雖然被外界認為是「大嘴巴」，預測也時常不中，但是Barkley對於籃球確實有著自己的一套哲學，常常能在節目中給出一套頗為中肯的觀點。


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