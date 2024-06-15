波特王爆中國文化統戰！69萬正妹YTR「3月才飛成都」 一票人心碎
網紅波特王日前發文爆料，接下來預計有10組台灣網紅受邀到中國拍片，主辦單位是海峽兩岸青年協會，背後目的是中共國務院撥預算，要砸錢對台灣文化統戰。對此，網友們紛紛揪出近期到中國旅遊拍片的網紅進行出征，其中就包含IG擁有53.3萬粉絲、Youtube頻道擁有69萬訂閱數的網紅「Gina水水」，她今年3月才飛往成都旅遊，讓大批粉絲心碎直呼「希望Gina快點出來澄清，不然真的好失望。」
記者賴禹妡／綜合報導
波特王12日在社群平台爆料，收到可靠消息指出，7月下旬開始會有台灣網紅受到海峽兩岸青年協會邀約，陸續赴中國旅遊拍片，預計有10組人。邀約名義為兩岸青年文化月，主辦單位將免費招待機加酒。波特王也坦言，並非網紅訪中就一定是免費招待，但確實有這回事正在進行，「也讓各位知道中共國務院就是有撥預算，要砸錢要來對台灣文化統戰。」
波特王的文章曝光後，立即引起大量網友關注，許多人開始一一點名出征近期前往中國拍片旅遊的網紅、名人，其中就包含美妝網紅「Gina水水」。Gina水水在IG擁有53萬名粉絲、Youtube頻道擁有69萬訂閱數，她今年3月才和Youtuber好友「魚乾」到中國成都旅遊，還在當地與中國網紅「三坨土」見面，IG上也曬出大量出遊照。
不少網友看了直酸「Gina已經一陣子了，各大網美都在日韓泰，那時候就一直想不透，怎麼突然來個成都」、「鍾明軒的事情一發生，就看到Gina也去中國，超心碎」。但GINA水水至今仍未回應外界質疑聲浪。
至於同行的「魚乾」則在14日發文澄清「沒有就沒有，且這隻影片的內容是業配翻牆軟體，中國真的會願意，有在合理？我拍這支Vlog是想紀錄我的人生，分享給可能有興趣的觀眾，莫名冠上了莫須有的罪名，有人罵我不知羞恥，說我會有報應，但我實際上就是想吃個道地的麻辣鍋而已。」強調是自費旅遊，並未收取任何利益。