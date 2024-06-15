柯震東驚傳轉行改當「牙醫」？粉絲激喊：馬上掛號 本人親吐內幕
台灣男演員柯震東，近期在Threas上被掀起討論，有名網友指出，自己前往牙醫診所看診，沒想到以為醫師是柯震東本人，讓他相當驚喜，還將這名「醫師」的照片上傳到Threads，引起廣大粉絲驚呼，難道男神真的決定要轉行了嗎？不過仔細一看，其實該名網友要表達的是，幫自己看診的牙醫，撞臉柯震東，讓不少網友笑翻，紛紛表示：「太像了吧」、「馬上掛號看牙！」而熱烈的討論，也釣出柯震東本人開玩笑回應，「平行宇宙高學歷智商版的我。」
記者施以慧／綜合報導
該名網友貼出牙醫的照片，發文表示：「我的牙醫師長得很像柯震東。」沒想到瞬間引來4.8萬名網友按讚，留言數量還突破上千則，粉絲笑到不行，直呼：「也太剛好，超像」、「我看不出分別」、「我以為是本人！」而粉絲們也歪樓，紛紛敲碗究竟是哪家診所，醫師的顏值堪稱藝人等級：「我有點想去朝聖，照片也太像」、「哪間？突然不排斥看牙醫了」、「突然牙齒好不舒服」、「馬上掛號看牙！」
沒想到該篇貼文，竟也釣出柯震東本人出面回應，他開玩笑表示，這是平行宇宙中高學歷智商版的他，還貼出自己的AI照片，笑稱：「這是他（該名牙醫）台灣大學的畢業照！」讓粉絲稱：「這是台大校草吧！」
而網友們也網搜到該名撞臉柯震東的牙醫診所，就在新北林口，不僅畢業於台大牙醫系，還是院內的熱門醫師，沒想到不僅擁有超強學歷，還具備超高顏值，讓粉絲紛紛讚嘆：「根本是人生勝利組！」