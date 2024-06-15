黃偉哲成功爭取沙崙AI產業專區　南市府力助中央落地發展

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黃偉哲除感謝中央以臺南沙崙智慧綠能科學城為核心發展AI產業，並向外擴散到其他縣市。也認為臺南有成大、陽明交大等AI研究機構，沙崙也有充足的用地，與綠能、資安等智慧科技的研發聚落，各種條件都有利AI生態發展。
經發局局長林榮川表示，機會是給準備好的城市，臺南市政府過去積極發展綠電與再生水，並在沙崙科學城成立全區整合辦公室，協助中研院、國家實驗研究院、工研院、陽明交大AI學院等研究單位在沙崙穩定發展，為AI科技研發創造良好的條件。目前已積極協助中央推動計畫，望AI生態能早日在臺南落地生根。
國科會主委吳誠文強調，要實現賴總統的人工智慧之島，就不能只有硬體的製造，還要有軟體系統的開發部，創造百工百業都能使用AI的文化。未來也將在沙崙設置資料中心與超級電腦，培育更多AI人才，將成功經驗從沙崙擴散到整個臺灣。
今天與會者包括行政院秘書長龔明鑫、能源署署長游振偉、臺南市副市長趙卿惠、南科管理局局長蘇振綱、工研院院長劉文雄、立委王定宇、陳亭妃、賴惠員等，也與卓揆和黃偉哲一同參訪南部最大的台灣科技新創基地(TTA)，與全國唯一的綠能科技示範場域，見證臺南在科技研發與產業發展上的成果。