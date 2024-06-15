調研：Q1智慧型手機生產量年增18.7%　Q2估將季減5到10%

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Apple第一季因遭遇中國市場銷售衰退影響，生產表現較去年同期衰退至4,790萬支，相對應的零組件供應鏈傳出多有修正，但對處理器晶片則維持原投產計畫。TrendForce表示第二季處於Apple產品迭代空窗期，預估生產總數季衰退約10%左右。
Xiaomi（含Xiaomi，Redmi，Poco）揮別去年同期的高庫存陰霾，第一季生產總數為4,110萬支，市占排名位居全球第三。該品牌自2023年下半年開始，受到庫存回補激勵，加上內部政策加大對新興市場投資，因此對市場的經營策略由被動的降低庫存水位轉為樂觀佈局。不過由於全球經濟沒有明顯好轉，新興市場面對僧多粥少的激烈競爭，預估該品牌第二季將以持平第一季為生產目標。
Oppo（含Oppo，OnePlus，Realme）第一季生產總數來到3,380萬支，市占排名第四。該品牌在中國的銷售受Honor排擠較大，因此即便是印度等新興市場銷售略有增長，其第一季的年增長幅度仍不及其他低基期的android品牌。第二季Oppo生產目標同樣以持平第一季為主。另外，Oppo先前與芬蘭電信巨頭Nokia侵權訴訟告吞敗，經過和解，Oppo將於今年下半年重返德國市場。
Transsion去年經歷一波近50%的年增長表現，其樂觀態勢延續至今年第一季。該品牌第一季生產總數約2,980萬支，年增幅表現亮眼，市占排名全球第五。然而，第一季產出過於積極，加上與Samsung、Xiaomi、Lenovo等品牌在低階銷售市場重疊，導致通路庫存開始積累。TrendForce預估該品牌第二季將出現不小於15%的季減。
Vivo（含Vivo及iQoo）第一季生產出貨2,170萬支，季度市占排名第六。第二季該品牌將推出旗艦機X100系列的延伸機種，加上618促銷，生產總數有望維穩第一季生產表現。