民進黨ChatDPP稱國會改革「合程序正義」！黃國昌：答案正確
民進黨跟風AI潮推出「ChatDPP」AI機器人，盼宣導國民黨、民眾黨強行通過的國會職權行使法，如何侵害社會大眾權益。不過，國民黨立委陳菁徽昨日實測，詢問「這次國會改革法案是否符合程序正義」，系統竟回答「國會改革法案符合程序正義」。民進黨緊急暫停開放ChatDPP，稱系統機制未盡完善，將檢討儘速改善。對此，民眾黨立委黃國昌今（15）日表示，「國會改革法案符合程序正義」這答案完全正確。
記者呂炯昌／台北報導
民眾黨主席柯文哲今日上午出席立法委員張啓楷彰化聯合服務處揭牌，並接受聯訪。面對藍綠都要下鄉宣講，柯文哲昨日表示，不如辦電視辯論會，是最便宜、最有效率的方式。民進黨立院黨團總召柯建銘說電視辯論是鬼扯、民進黨秘書長林右昌說立院辦辯論最便宜，柯文哲回應說，那就在立院辦啊，並質疑一個案子提出40個修正案，一直表決是哪個黨?還用假消息把年輕人找來，說根本國會沒有討論，花東三法、錢坑2兆都是在造謠，連民進黨自己寫的人工智慧ChatDPP都在嘲笑。
黃國昌今日下午出席「一起對抗資訊假錯詐活動」，會前受訪。媒體詢問ChatDPP稱「國會改革法案符合程序正義」，黃國昌表示，民進黨ChatDPP為何會突然關機，這可能只有民進黨知道，他並說「國會改革法案符合程序正義這答案完全正確」。不過，說民進黨自家立委是第五縱隊，這話就有些太重。