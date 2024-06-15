超派結業式 高市少年隊、少輔會特戰營學員邁入新旅程
高市少年隊、少輔會點亮家中溫暖燈計畫今年在6月15日將所屬４個據點所有學員聚集，前往美濃區高雄同學農場進行特戰之旅，少年隊隊長陳仁正也特別前來鼓勵少年，為少年加油打氣，期盼學員們在離開點燈班之後可以當一隻翱翔天空的飛鷹、做一隻悠游大海的藍鯨，踏出屬於自己的花路，展望自己的幸福未來。
記者郭凱杰／高雄報導
高市少年隊、少輔會點亮家中溫暖燈計畫自102年以來已經辦理超過十個年頭，讓少年在課後有一個溫暖、舒適的園地體驗多元之技藝，給予弱勢、單親或是缺乏學習動機的孩子們在下課後有一個安全的去處，透過與其他學員、老師互動獲得成就感，漸漸對點燈班這個小團體產生歸屬感，在心裡種下美好的回憶，也做為未來學習路上的養分。
點燈班每年都會在六月份歡送畢業生往人生下一個階段邁進，今年特別前往美濃區高雄同學農場進行特戰之旅，由專業教官帶領學員體驗攀岩、水彈及手作，利用攀岩讓學員學習互助共好，並進行手作課程為這次活動留下專屬紀念品。
另透過水彈對抗賽展現在點燈班所培養出的默契，盡情揮灑汗水，最後為即將畢業的學員送上畢業胸花及祝福，祝福所有畢業生都可以「天高翱翔，海闊悠遊」，離開點燈班之後可以當一隻翱翔天空的飛鷹、做一隻悠游大海的藍鯨，踏出屬於自己的花路，展望自己的幸福未來。