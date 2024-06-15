巴黎奧運倒數！塞納河「大腸桿菌仍超標」 市長才剛掛保證
2024年巴黎奧運即將開幕，本屆奧運是塞納河在禁止游泳後的100年後，首度開放所有人下水比賽游泳，不過水質的衛生品質是否已經整治到符合標準仍受質疑，根據巴黎市水務局最新的檢測報告，連日多雨導致大量未經過濾的污水仍排入塞納河中，因此樣本顯示大腸桿菌超標。
國際中心楊智傑／綜合報導
為了整治塞納河水質，法國政府已投入14億歐元（約合新台幣490億元），旨在確保奧運期間的游泳賽事能夠順利進行，不過根據巴黎市水務局（Eau de Paris）週五（14）發布的水質檢測結果顯示，6月前8天的每日採樣檢測中，樣本仍顯示大腸桿菌超標，其餘樣本中也出現腸球菌數量超出安全標準的情況。
塞納河水質出現問題的情況去年8月也曾發生，當時因大雨導致多場奧運測試賽取消；國際奧委會（IOC）執行長杜比（Christophe Dubi）在13日的簡報會上表示，自己對在塞納河舉行游泳項目非常有信心。
巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）則承諾在奧運開幕前親自下水，以證明水質安全無虞。伊達戈原定6月23日下水，但後來宣布延後，並表示會在7月7日國會改選後兌現承諾。
然而，如今奧運近在眼前，天氣狀況的不確定性仍可能導致大量未經過濾的污水灌入，對於塞納河是否真能舉行游泳項目仍讓外界不是很肯定。