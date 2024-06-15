謝和弦公布「大陸千萬酬勞邀約」信件全文　波特王曝最終目標

祈錦鈅不甩統戰爭議！發中國旅遊文挨轟　遭謝和弦回擊11字嗆聲

▲近期統戰爭議頻傳，許多到大陸旅遊拍片的網紅都遭到網友炎上，但祈錦鈅（左）仍然繼續發出相關貼文，不僅被網友罵翻，還遭謝和弦（右）狠酸。（圖／翻攝自臉書）
▲近期統戰爭議頻傳，許多到大陸旅遊拍片的網紅都遭到網友炎上，但祈錦鈅（左）仍然繼續發出相關貼文，不僅被網友罵翻，還遭謝和弦（右）狠酸。（圖／翻攝自臉書）

記者施以慧／綜合報導

百萬網紅「波特王」日前爆料海峽兩岸青年協會將免費招待台灣網紅到中國旅遊拍片，來以此達到統戰的目的，還透露7月份開始，可能陸續會有網紅前往中國，引發熱議，還意外導致拍攝大陸旅遊影片的網紅因此被炎上。不過擁有「暗黑周子瑜」封號的祈錦鈅似乎沒在怕，仍在中國持續發旅遊文，沒想到被歌手謝和弦留言嗆聲：「回家顧小孩啦，X們。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
而面對近期的敏感議題，祈錦鈅除了狂發在中國旅遊的照片以外，還發文吐露心聲：「我從小就兩邊跑，從來沒有今年這麼問號。」更大方表示：「來參加浙台沒有政府支持推不動的合作的培訓營。」疑似是對波特王最近的爆料不滿，並發文諷刺：「有些人就是討厭和平，人家越開心他越不開心。」

▲祈錦月不僅發出在中國旅遊的照片，還對統戰爭議發聲：「」（圖／翻攝自臉書）
▲祈錦月不僅發出在中國旅遊的照片，還對統戰爭議發聲：「有些人就是討厭和平，人家越開心他越不開心。」（圖／翻攝自臉書）
祈錦鈅發出的文章還不只一篇，面對近期的爭議，她坦言：「可是我喜歡共好，我希望大家都好都開心，我的夢想是世界和平，人人互相體諒與理解。部分不值得關注的灰塵，就讓他們自己在那裡不開心的飛走就好。」這番言論一出，卻引來歌手謝和弦開砲，在貼文底下嗆聲：「共X小，回家顧小孩啦，X們。」讓網友也跟進，對祈錦鈅近期的行為火力全開：「2000枚飛彈對著你，愛好和平嗎」、「有拿到錢了嗎」、「統戰預算下的產物。」

Makiyo爆與23歲小鮮肉發生「一夜情」！對方暈船哀：不想1次而已

柯震東驚傳轉行改當「牙醫」？粉絲激喊：馬上掛號　本人親吐內幕

金曲35／王力宏請辭緬懷李玟經典歌曲嘉賓一事　經紀公司證實了

BTS Jin慘遭多名女粉絲強吻！偷襲片段流出引眾怒　女子下場曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代