祈錦鈅不甩統戰爭議！發中國旅遊文挨轟 遭謝和弦回擊11字嗆聲
百萬網紅「波特王」日前爆料海峽兩岸青年協會將免費招待台灣網紅到中國旅遊拍片，來以此達到統戰的目的，還透露7月份開始，可能陸續會有網紅前往中國，引發熱議，還意外導致拍攝大陸旅遊影片的網紅因此被炎上。不過擁有「暗黑周子瑜」封號的祈錦鈅似乎沒在怕，仍在中國持續發旅遊文，沒想到被歌手謝和弦留言嗆聲：「回家顧小孩啦，X們。」
記者施以慧／綜合報導
而面對近期的敏感議題，祈錦鈅除了狂發在中國旅遊的照片以外，還發文吐露心聲：「我從小就兩邊跑，從來沒有今年這麼問號。」更大方表示：「來參加浙台沒有政府支持推不動的合作的培訓營。」疑似是對波特王最近的爆料不滿，並發文諷刺：「有些人就是討厭和平，人家越開心他越不開心。」
祈錦鈅發出的文章還不只一篇，面對近期的爭議，她坦言：「可是我喜歡共好，我希望大家都好都開心，我的夢想是世界和平，人人互相體諒與理解。部分不值得關注的灰塵，就讓他們自己在那裡不開心的飛走就好。」這番言論一出，卻引來歌手謝和弦開砲，在貼文底下嗆聲：「共X小，回家顧小孩啦，X們。」讓網友也跟進，對祈錦鈅近期的行為火力全開：「2000枚飛彈對著你，愛好和平嗎」、「有拿到錢了嗎」、「統戰預算下的產物。」