羅東夜市輸了！宜蘭「最強景點」在地人激推 2隱藏玩法CP值爆表
宜蘭的山脈綿延而翠綠，生機盎然又風景如畫，是台灣相當熱門的旅遊城市之一。近日就有一名網友發文求救，表示和女友想安排去宜蘭旅遊，但不知道哪些景點才能留下深刻印象，貼文一出立即引起熱議，不少人秒推「清溝夜市」，直呼去過一次就終身難忘。《NOWnews今日新聞》也推薦2個值得一訪的景點，提供給讀者參考。
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友在PTT發文，他表示近期與女友規劃8月到宜蘭旅遊，但自己從沒去過宜蘭，對於當地特色毫無概念。目前原PO只知道第一天會住在礁溪，後續行程不知道該怎麼安排，不確定該往羅東或宜蘭市區的方向玩，因此想問「哪邊比較熱鬧？」
貼文曝光後，不少人給建議「羅東是很密集，宜蘭市是很分散，若徒步玩一定是羅東鎮。」但許多內行網友都大推冬山鄉的清溝夜市，雖然只有週三營業，但驚人規模絕對值得一逛，「清溝值得你週三去，走1次終身難忘」、「羅東夜市也OK，但清溝很特別，終身難忘」、「清溝夜市逛到哭出來，一個小時走不完」。
宜蘭CP值超高隱藏版景點
至於宜蘭特色景點，若想接近大自然，《NOWnews今日新聞》記者推薦可以安排太平山一日遊，不僅能吸收國家森林遊樂區的大自然芬多精，還能享受絕美的鳩之澤露天溫泉，以及體驗搭乘蹦蹦車，都是適合打卡拍美照的熱門景點。
若是親子同遊，不妨帶著孩子到五結鄉「鴨寮故事館」走走，除了能夠近距離和成群鴨子接觸，還能體驗小黃鴨抱抱，且裡頭設置許多DIY活動，也有導覽員介紹有關鴨子的知識，門票只要100元，非常值得安排半日遊一訪。