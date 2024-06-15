余祥銓自爆大腸長7顆息肉！恐與姐余苑綺一樣下場？醫師證實了
藝人余天和李亞萍的小女兒余苑綺，在2022年時因罹患直腸癌而病逝，讓弟弟余祥銓也對自己的身體狀況感到擔憂，近期還前往醫院做身體檢查，沒想到透過大腸鏡篩檢竟發現，體內長了7顆息肉，其中3顆有可能是腺瘤，讓他相當驚訝。
記者施以慧／綜合報導
余祥銓在進入醫院前，坦言自己很害怕侵入性檢查，但鑒於健康考量，該做的還是要做，余祥銓在聽取報告時，還自信地和醫師表示：「不可能有息肉！」但醫生卻拋出震撼彈，表示還是有：「但我們做進去的結果，總共看到有7顆。」讓余祥銓瞬間變臉，驚喊：「7顆！全部！真的假的？」不僅如此，其中還有3顆是腺瘤，醫師透露：「7顆裡面有些是我們會變成大腸癌的腺瘤，大概有3顆，另外4顆是良性增生，一般來講增生不會變，我們有看到就順便幫你處理。」所幸腺瘤進行化驗後，經紀人表示，腺瘤化驗後沒有病變。
事後余祥銓也發文要粉絲們注意身體健康：「雖然我有定期做大腸鏡追蹤檢查，但還是心理覺得怪怪的，今天信心滿滿，因為才檢查過，絕對妥當啦！結果驚呆，呼叫媽媽要檢查，只能說，這次真的有讓我Shock到，先進技術更厲害，大家要注意身體健康，隨時定期追蹤檢查，要健健康康喔！」