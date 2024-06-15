遊戲中玩出大能力！小小運動員嘉年華大榮登場

高雄市私立大榮中學附設高美幼兒園於今(15)日上午舉行小小孩運動會「萌寶搬搬樂」以及幼幼班「學習成果闖關活動」，可愛的小寶貝們化身無敵小萌獸，無論是力量型或是速度型選手，還是光速閃電俠、打怪高手，都讓現場家長應援喝采聲不斷，不停拍的捕捉寶貝們純真無邪的模樣。學校還特別安排雞蛋糕餐車到園，讓每一位參加搬搬樂及闖關活動的孩子，都能拿到豐富的獎品及雞蛋糕，帶給孩子們大大的滿足。
記者陳美嘉／高雄報導
活動開始由幼幼班小朋友帶來英語律動表演，為活動揭開序幕。萌寶搬搬樂的參賽寶貝們一現身就萌翻全場。而另一項重頭戲則是幼幼班小小孩運用老師們精心規劃的語文、數理、體能與認知闖關遊戲，透過自我驗證獲得最大成就感，並從中鍛鍊思考力、覺察力與建立自信，讓孩子們在遊戲中玩出大能力。
幼兒園園長林紫涵表示，大榮高美幼兒園提供優質的托育環境，讓每一個孩子在友善氛圍中成長，今天的活動就是提供多元親子互動機會，讓平常忙碌工作的家長與寶貝們一起玩，建立親子默契、加深親子間的情感連結。
副校長柯智祺說，好的親子關係是彼此一輩子的支持與溫暖。家庭與幼兒園是寶貝們接觸到的第一個學習場域也是人格養成的重要搖籃，學校盡心照護以維持孩子的安全與健康，也正向支持孩子學習以儲備未來實力，更強調品格與人際關係的重要。
校長張簡助立表示，大榮深耕英語教學領域，爭取英國劍橋大學官方認證幼兒園，終於在去年9月(112年)正式通過，在長期佈建下也讓大榮中學由幼兒園到國小、國中、高中成為K12完整課程的劍橋教育機構，提供家長統整性教育資源。