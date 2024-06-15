酷澎派員工寫好評賣自家商品 韓政府開出「天價罰單」重罰33億元
酷澎（Coupang）作為韓國知名電商平台，本週遭韓國政府處以1400億韓元，相當於新台幣33億元的高額罰款，原因是該公司利用旗下2千多名員工對自有商品進行評價，還使用不公平的搜索機制和演算法，單方面提高自家產品曝光以致誤導消費者，最終由韓國公平交易委員會（KFTC）開出這張該委員會史上最貴的罰單。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《韓國時報》報導，這起裁罰是基於韓國公平交易委員會（KFTC）自2019年起展開的調查，在數年的調查後該委員會發現酷澎利用不公平的演算法，在商品頁面上優先曝光自有品牌，報告稱有多達6.4萬種自有商品在搜尋結果的排序中被優先顯示，而這些商品的銷售額因此飆升近8成。
此外，KFTC也揭露了酷澎動員旗下2297名員工，為一共7342種自有商品撰寫了共計7.3萬條的正面評價，以提高這些商品在網站上的排名和取得消費者信任。
KFTC在聲明中強調，基於酷澎具有銷售平台，又是自有品牌的販售者的雙重身分，這種行為導致利益衝突，對其他品牌造成不公平競爭，也對消費者的客觀選擇鑿成影響，是以違反了《公平交易法》，要求限期改善之餘，還開出該委員會歷來最高金額的罰款，意在嚴懲這種違規行為。
對於這個裁定酷澎表示不滿，並立即申請禁制令，指責KFTC的處罰違反數位化趨勢和創新，稱這種裁定「在全球前所未聞」，更提到這個罰款金額超過了去年對韓國前500大企業罰款總額的一半以上。