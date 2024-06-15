快訊／詹詠然確定最後一屆打奧運！正面回應「吳芳嫺被踢掉」一事

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奧運網球女雙項目，台灣已經確定謝淑薇和她的搭檔將鎖定一個名額，最終她選擇提報20歲的小將曹家宜給網協。而另一個名額則由詹皓晴提報姐姐詹詠然，「詹家姊妹」聯手出擊將前進巴黎。
中華網協祕書長王凌華表示，協會已經收到選手名單，將召開選訓會議討論通過後報請國訓中心，之後再由中華奧會向國際網球總會（ITF）提交名單。此外，協會今年仍會報名男單和男雙組合，盡力爭取更多參賽機會。
詹詠然因身體因素本季沒有任何出賽紀錄，世界排名下滑到147名，但她使用傷後保護排名的第35名，確保了參賽資格。而妹妹詹皓晴的女雙世界排名則是第28。
詹詠然坦言最後一屆奧運 回應爭議
詹詠然今天到新北國王主場看球，她表示去年從去年打完亞運後，身體傷勢復發的很嚴重的，最近幾個月沒有比賽，很努力在治療和訓練，不過近期狀態趨於穩定，現在的訓練量和強度都可以逐漸拉高。
「很感謝妹妹選擇自己，這將會是我最後一屆奧運，也是最後一屆披上中華隊戰袍比賽。」詹詠然說，對於將參加生涯第4屆奧運，自己非常期待，也透露本屆目標，「就是為國家隊去拚搏，因為接受的名單和籤表還沒出來，我和皓晴會做出最好的準備。」
而針對近期的爭議，她表示就是以以取得參賽權為最高目標，照著規定來走。她也無法為法替吳芳嫺回應，直言：「這些都是在規定之下做出的決定，以能進名單最大機率的組合為主」。