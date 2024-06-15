魔鷹超狂11轟！為何各隊不愛洋砲？前兄弟奪冠功臣福來喜也遭割愛

快訊／詹詠然確定最後一屆打奧運！正面回應「吳芳嫺被踢掉」一事

▲2024巴黎奧運即將開打，網壇好手詹詠然確定再度出征，成為中華隊奧運4朝元老。她表示這將是自己最後一屆奧運。（圖／記者黃建霖攝）
▲2024巴黎奧運即將開打，網壇好手詹詠然確定再度出征，成為中華隊奧運4朝元老。她表示這將是自己最後一屆奧運。（圖／記者黃建霖攝）

記者黃建霖/新北報導

2024巴黎奧運即將開打，網壇好手詹詠然確定再度出征，成為中華隊奧運4朝元老。針對近期妹妹詹皓晴選擇自己為搭檔、而非吳芳嫺所引起的爭議，她也正面回應，直言這都是按照規則來，「是以能進名單最大機率的組合為主」。同時，她也宣布這會是自己最後一次參加奧運，也是最後一次披上國家隊戰袍。

我是廣告 請繼續往下閱讀
詹家姐妹合拍　再次出征奧運

奧運網球女雙項目，台灣已經確定謝淑薇和她的搭檔將鎖定一個名額，最終她選擇提報20歲的小將曹家宜給網協。而另一個名額則由詹皓晴提報姐姐詹詠然，「詹家姊妹」聯手出擊將前進巴黎。

中華網協祕書長王凌華表示，協會已經收到選手名單，將召開選訓會議討論通過後報請國訓中心，之後再由中華奧會向國際網球總會（ITF）提交名單。此外，協會今年仍會報名男單和男雙組合，盡力爭取更多參賽機會。

詹詠然因身體因素本季沒有任何出賽紀錄，世界排名下滑到147名，但她使用傷後保護排名的第35名，確保了參賽資格。而妹妹詹皓晴的女雙世界排名則是第28。

詹詠然坦言最後一屆奧運　回應爭議

詹詠然今天到新北國王主場看球，她表示去年從去年打完亞運後，身體傷勢復發的很嚴重的，最近幾個月沒有比賽，很努力在治療和訓練，不過近期狀態趨於穩定，現在的訓練量和強度都可以逐漸拉高。

「很感謝妹妹選擇自己，這將會是我最後一屆奧運，也是最後一屆披上中華隊戰袍比賽。」詹詠然說，對於將參加生涯第4屆奧運，自己非常期待，也透露本屆目標，「就是為國家隊去拚搏，因為接受的名單和籤表還沒出來，我和皓晴會做出最好的準備。」

而針對近期的爭議，她表示就是以以取得參賽權為最高目標，照著規定來走。她也無法為法替吳芳嫺回應，直言：「這些都是在規定之下做出的決定，以能進名單最大機率的組合為主」。

詹家姊妹補進巴黎奧運！「吳芳嫺被踢掉」悄關IG　球迷好心疼

謝淑薇搭配曹家宜前進巴黎奧運！老哥謝政瀛擔任中華網球隊教練

被謝淑薇選為巴黎奧運女雙搭檔！曹家宜直言很榮幸：我將全力以赴

謝淑薇巴黎奧運搭檔人選確定！20歲曹家宜雀屏中選　網協回應了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載