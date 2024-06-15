芭蕾舞蓮花　黃偉哲邀民眾親近臺南在地農漁地景藝術文化

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃偉哲表示，在臺南發展歷史中，農業扮演相當重要的角色，以往大眾對農漁民的想像，大多是純樸的濃漁村生活以及農漁民辛勤地工作。在迎接臺南400年的重要時刻，臺南市政府希望藉著農漁地景藝術節，呈現農漁村美麗的另一面，也讓更多人親近並瞭解在地農漁文化。
農業局表示，這次邀請台灣芭蕾舞團與鋼琴家郭宗翰合作，池中芭蕾伴隨鋼琴演奏，堪稱是世界首創，風吹起舞，琴音伴隨，繁花盛開《蓮韻翩翩 — 綻放白河》為臺南 400 帶來不一樣的蓮花池畔。
今天的首場演出，由台灣芭蕾舞團帶來蓮池芭蕾《蓮韻翩翩 — 綻放白河》，展演舞台就搭設於蓮花池水域中，以蓮池為景，天為幕，充分呈現地景劇場的特色，芭蕾舞者在蓮田翩然起舞與悠揚鋼琴樂音，建構出嶄新風格，對於以蓮田為舞台，展現的池中芭蕾，讓觀看的民眾大飽眼福。擅長採用古典音樂編舞的台灣芭蕾舞團，第一次
於蓮花田演出，特地挑選經典民謠與芭蕾舞蹈的結合，為芭蕾增添濃厚的臺灣情懷。全新的創作，令人耳目一新，團長莊媛婷表示以地景為創作主題，是全新的挑戰與嚐試，很高興獲得觀眾肯定。
農業局在臺南400的重要時刻，籌辦「臺南 400 農漁地景藝術節」地景劇場，邀請6組藝術團隊於6月及10月各舉辦3場，並以台南多處山海地景為演出場域，呈現農漁村美麗的樣貌，白河場次為首場，6月還有兩場，分別是22日下午4時於安平觀夕平台，由出南方劇團演出歌中劇《戀戀蚵南里》，6月29日下午5時則在大內走馬瀨農場，由朱宗慶打擊樂團2的親子音樂會《藝擊玩家》，歡迎閤家一起來觀看表演，認識臺南美麗的農漁村，並瞭解在地農漁文化。