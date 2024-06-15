林書緯G3拯救國王！林書豪誇他是「英雄」：作為隊友感到非常驕傲

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林書緯今年季後賽6場，場均6.5分3.6籃板5.3助攻，兩分球命中率25.8%，三分球命中率29.1%，陷入低潮。總冠軍賽前2戰狀態也沒起色，總計16投2中，只有7分進帳。不過今晚他重新找回出手節奏，三分球7投5中攻下15分，幫助球隊逆轉贏球。
「就是要感謝所有的球迷、家人和朋友，傳訊息給我、鼓勵我。很感謝那些人這樣相信我。」林書緯賽後說，其實自己在客場被那樣嘲諷，並沒有被影響太多，「我覺得這就是我人生會碰到的事情，不管打得好、打得不好。很多人在客場被這樣罵會被影響，但我沒有太在意這些東西，神幫助我很多，神總是在我後面推一把。」
林書緯表示，其實自己今天並沒有特別調整，因為他總是很努力、不停練習、雕琢技術，「前兩場低潮，但我保持我自己的信念，我保持一樣的侵略性，我就是繼續原本該做的事情。」
林書豪為林書緯驕傲 直言對方是今天的英雄
而林書豪則是稱讚弟弟是今天的英雄，「作為他的隊友感到非常驕傲，第二場客場怎麼罵他、笑他，他都調整了過來，要給他很多的肯定。」另外林書豪也點名洪志善和李愷諺做了很多數據上看不到的重要工作，也同樣是球隊贏球關鍵。
林書豪G2結束後，曾表示自己有和林書緯聊聊，今天賽後他也透露自己確實有打給弟弟，不過後來卻覺得自己根本不用撥這一通電話，因為對方的心態並沒有問題。
「我們隊上有幾位從第一天開始為他禱告，然後我和他說我們會繼續這樣做。」林書豪說隔天他邀林書緯一起加練，兩人一起享受練球得快樂，自己從中感覺到弟弟沒什麼需要開導的，他本人就能調整過來。