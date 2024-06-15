大選贏面漸增？外媒：川普傳承諾降低公司稅 與企業高層愈走愈近
美國總統大選只剩不到半年就要登場，爭取回歸白宮的前總統川普也積極和商界人士打好關係。外媒透露，川普本週四參加了一場上百名美國知名企業執行長出席的私人會議，與會人士包括摩根大通執行長戴蒙、蘋果執行長庫克等人，報導稱企業高層們「逐漸意識到川普可能獲勝」，因此開始與其接近，盼影響其潛在決策。
國際中心楊智傑／綜合報導
川普週四在華府一場活動當中與多名企業高層碰面，根據消息人士向《彭博資訊》透露，川普正積極拉攏這群有錢有勢的重要人物們，他在會中致詞時提到，如果自己當選，將會把公司稅稅率進一步降至20%，而且還評論「20%是個不錯的整數」。
報導稱，目前美國公司稅稅率為21%，而就算只小幅減少1%，對獲利巨大的企業來說，代表的可能就是每年減稅數十億美元。
《華爾街日報》則提到，企業高層們也逐漸開始表達與川普接近的意願，這些商界領導人過去在川普支持者闖入國會大廈引發暴動後，曾試圖與川普保持距離，不過如今已軟化對他的批評，報導稱就連摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）和美國銀行執行長莫尼罕（Brian Moynihan）等，一向避免替政治人物背書的企業高層也開始表現關切川普政策的跡象。
此外，在人工智慧（AI）監管方面，川普也站在放寬監管的立場，同時也對企業併購交易等行為採較寬容的做法，而在拜登執政期間的聯邦貿易委員會，則是近年來最積極阻止合併和控制大企業的機構之一。